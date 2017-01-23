Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte Ãœlkemi beÄŸenmeyenler geldikleri yere geri dÃ¶nsÃ¼n

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, seÃ§im kampanyasÄ±nda Hollanda'ya gÃ¶Ã§en kiÅŸilere tepki gÃ¶sterdi. Hollanda'yÄ± beÄŸenmeyenleri geldikleri yere geri dÃ¶nmesini isteyen Rutten, Benim Ã¼lkemde kimse 'kadÄ±n eli sÄ±kmam' diyemez" dedi.

Geçen yÄ±l Temmuz ayÄ±nda Türkiye'deki darbe giriÅŸimin protesto eden bir grup Türkiye kökenlinin gazetecileri tartaklamasÄ± üzerine, "Defolup Türkiye'ye gitsinler" diyen Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, bu görüÅŸünü seçim propagandasÄ±na da yansÄ±ttÄ±.Mark Rutte, Hollanda'yÄ± beÄŸenmeyenlerin, deÄŸerlerine sahip çÄ±kmayanlarÄ±n geldikleri ülkeye geri dönmesini istedi.Rutte'nin 15 Mart seçimlerindeki en büyük rakibi olan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ise BaÅŸbakan'Ä± "yalancÄ±lÄ±kla" suçladÄ±. Benzer görüÅŸleri en fazla dile getiren isim olan Wilders, "Orijinal her zaman daha iyidir" dedi.Gazetelere tam sayfa ilan verdi. BaÅŸbakan Rutte, 15 Mart'ta yapÄ±lacak genel seçimler için kampanyasÄ±na gazetelere verdiÄŸi tam sayfa ilanla baÅŸladÄ±.Rutte de, politikalarÄ±nÄ± Ä°slam, göç ve yabancÄ± karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üzerine kuran en yakÄ±n rakibi Wilders gibi göçmenleri hedef aldÄ±.BaÅŸbakan, gazete ilanÄ±nda, göçmenlere "Ya normal davran ya da git" diye seslendi.Hollanda BaÅŸbakanÄ±, "EÄŸer bu ülkeyi beÄŸenmiyorsan çek, git! Bu senin seçeneÄŸin deÄŸil mi? EÄŸer yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ülkede insanlarÄ±n birbirine davranÄ±ÅŸ ÅŸekli seni bu kadar rahatsÄ±z ediyorsa, bir seçeneÄŸin var, git! Burada olmak zorunda deÄŸilsin!" dedi.Rutte, AD gazetesine verdiÄŸi demeçte, dini inancÄ± gereÄŸi kadÄ±n eli sÄ±kmayÄ± reddeden bir göçmen belediye otobüs ÅŸoförünü haklÄ± bulan EÅŸit Haklar Komitesi kararÄ±nÄ± eleÅŸtirdiKararÄ± "tuhaf bulduÄŸunu" belirten BaÅŸbakan, kadÄ±n eli sÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle otobüs ÅŸoförünü iÅŸe almayan kurumu haklÄ± bulduÄŸunu söyledi.Rutte, "Hiçbir belediye otobüs ÅŸoförü tutup da 'kadÄ±n eli sÄ±kmam' diyemez. Ben tam da bunun için isyan ediyorum. Bir çok insan da aynÄ± duygular içinde. Çünkü bizim deÄŸerlerimize göre insanlar birbirinin elini sÄ±kar" diye konuÅŸtu.

'AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± seçmenleri hedef alÄ±yor'

Rutte, "Hollanda'daki özgürlükleri kötüye kullanarak kendi kültürünü dayatmak isteyenleri" de eleÅŸtirdi.Hollanda Televizyonu'nun (NOS) Siyaset Muhabiri Xander van der Curlew'e göre, Rutte'nin göçmenler konusundaki çÄ±kÄ±ÅŸÄ±, kamuoyu yoklamalarÄ±na göre önde giden Wilders'in seçmenini hedefliyor.