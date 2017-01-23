Ã‡in'de tek Ã§ocuk kuralÄ± kalkÄ±nca doÄŸum oranlarÄ±nda patlama oldu

Ã‡in'in Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Aile Planlama Komisyonu bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda tek Ã§ocuk politikasÄ±nÄ±n kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bebek doÄŸum oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 11,5 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Çin'in Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), 1 Ocak 2016'da tek çocuk politikasÄ±nÄ±n resmi olarak kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan bu yana doÄŸum oranÄ±nda %11,5 artÄ±ÅŸ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Ülkede doÄŸurganlÄ±k yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, 2016'da 18,46 milyon çocuk dünyaya geldi.Böylece 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana doÄŸum oranÄ± en yüksek deÄŸerine ulaÅŸtÄ±.Yetkililer 2016'da doÄŸan bebeklerin % 45'inin bir veya daha fazla büyük kardeÅŸi olduÄŸunu söylüyor.NHFPC BaÅŸkanÄ± Yang Wenzhuang, "DoÄŸurma yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n toplam sayÄ±sÄ± 5 milyonun altÄ±na düÅŸtü ancak doÄŸumlarÄ±n sayÄ±sÄ± oldukça yükseldi, bu da aile planlama politikalarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesinin doÄŸru zamanda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve etkili olduÄŸunu gösterdi" dedi.Wenzhuang, 2020 yÄ±lÄ±na kadar her yÄ±l 17 ila 20 milyon arasÄ±nda doÄŸum beklediklerini söyledi.Yetkililer 2050'ye kadar çalÄ±ÅŸma yaÅŸÄ±na gelenlerin 30 milyon daha fazla olmasÄ±nÄ± öngörüyorlar.Çin'deki tek çocuk politikasÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± nüfus artÄ±ÅŸÄ±, fakirlik ve çevrese sorunlarÄ±nÄ±n önüne geçtiÄŸi savunuluyordu.AcÄ±masÄ±z ve gereksiz bir politika - John Sudworth, BBC Muhabiri 1,5 milyon bebek kime sorarsanÄ±z sorun oldukça fazla bebek demek. Ancak iÅŸin doÄŸrusu, bu yeterli bir sayÄ± deÄŸil.Çin'de tek çocuk politikasÄ± 1979 yÄ±lÄ±nda uygulanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸum hÄ±zÄ± çoktan gerilemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu politika altÄ±nda yapÄ±lan kitlesel kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rmalar ve zorlanan kürtajlar hem acÄ±masÄ±zca, hem de gereksizdi. PolitikanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tek ÅŸey doÄŸurganlÄ±ÄŸÄ± uçurumun kenarÄ±na itmekti. Åžimdi Çin her yÄ±l iÅŸ gücünden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon insan kaybediyor ve bu önümüzdeki yÄ±llarda da devam edecek. Çiftleri iki çocukla sÄ±nÄ±rlandÄ±ran yeni politika da hala insanlarÄ±n en basit haklarÄ±ndan birini kontrol ediyor.Çin'de 2016 yÄ±lÄ±ndaki doÄŸumlar hakkÄ±nda Ulusal Ä°statistik Bürosu'nun (NBS) topladÄ±ÄŸÄ± verilerse 17,86 milyon doÄŸum olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. Ä°ki verinin uyuÅŸmamasÄ± kullanÄ±lan istatistiksel metodlarÄ±nÄ±n farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanÄ±yor. NBS'teki numaralarÄ±n anket örneÄŸiyle toplandÄ±ÄŸÄ±, NHFPC'ninse hastane kayÄ±tlarÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Yetkililer iki verinin de doÄŸum oranÄ±nda önemli bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini söylüyor.