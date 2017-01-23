ABD El Bab'ta TÃ¼rkiye'nin koordinatlarÄ±nÄ± verdiÄŸi DAEÅž hedefleri vurmuyor

TSK'nÄ±n Suriye'deki barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda, koalisyon gÃ¼cÃ¼ devletlerden ABD, TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlarÄ± saymayÄ±p baÅŸka hedefleri vuruyor.

Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü DAEÅž ve bölücü terör örgütü PKK'nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi ortadan kaldÄ±rmak, hudut güvenliÄŸimizi artÄ±rmak, koalisyon güçlerine destek vermek amacÄ±yla 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "FÄ±rat KalkanÄ± HarekâtÄ±" devam ediyor. Ancak baÅŸta ABD olmak üzere koalisyon gücü devletlerin Türkiye'yi yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Türkiye'nin koordinatlarÄ±nÄ± verdiÄŸi DAEÅž hedeflerine, ABD'nin ya hiç hava harekatÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ± ya da çok sÄ±nÄ±rlÄ± harekat gerçekleÅŸtirdiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

20 KÄ°LOMETREYÄ° GEÇMESÄ°NÄ° Ä°STEMÄ°YORLAR

ABD'nin Türkiye'ye destek olmadÄ±ÄŸÄ± gibi PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± YPG'ye önemli ölçüde silah, mühimmat desteÄŸinde bulunmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±k da giderek artÄ±yor. Türk askerinin sÄ±nÄ±rÄ±n 20 kilometre derinliÄŸinin ötesine geçmesini istemeyen ABD'nin, istihbarat desteÄŸinde de bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.ErdoÄŸan'Ä±n El Bab'dan sonra Rakka'ya, Menbiç'e gidileceÄŸini açÄ±klamasÄ± ve YPG ile ilgili sözleri ABD'yi rahatsÄ±z etti.

RUSYA Ä°STÄ°HBARATI PAYLAÅžIYOR

Türk askerinin, El Bab'da vurulmasÄ± gereken hedefleri belirlediÄŸini, koalisyon hava güçleri tarafÄ±ndan vurulmasÄ± için ilgili birimlere rapor verildiÄŸini belirten bir yetkili yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"VerdiÄŸimiz hedefler konusunda ABD iÅŸi aÄŸÄ±rdan alÄ±yor. Niçin vurmadÄ±klarÄ± sorulduÄŸunda deÄŸiÅŸik gerekçeler öne sürüyorlar. Yani TSK'yÄ± orada iyice yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rmak ve El Bab'da uzun süre kalmamÄ±zÄ± saÄŸlamlak için hiçbir destek vermiyorlar. Geçen hafta içinde El Bab'a yönelik 4 hava taarruzu bilgisini de büyük bir coÅŸkuyla duyurdular. Oysa aynÄ± gün Rakka'ya 20 hava taarruzunda bulunmuÅŸlardÄ±. El Bab'a hava harekatÄ±nÄ± bir lütufmuÅŸ gibi sundular."

Ä°STÄ°HBARATI DA GÄ°ZLÄ°YORLAR

ABD'nin DAEÅž hedeflerini vurmadÄ±ÄŸÄ± gibi, örgütle ilgili elde ettiÄŸi istihbaratlarÄ± Türk askerinden gizlediÄŸini de söyleyen yetkili, "Yani istihbarat akÄ±ÅŸÄ± yok. Oysa Türkiye elde ettiÄŸi her bilgiyi koalisyona aktarÄ±yor. Ä°stihbarat yönünden de yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lÄ±yoruz. Rusya ile istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ±, bilgi akÄ±ÅŸÄ± ABD'den daha fazla" diyerek tepkisini dile getirdi.