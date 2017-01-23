Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 23:03

Ben sÃ¶zÃ¼mden dÃ¶nmem demiÅŸti 3 gÃ¼n sonra kararÄ±ndan vazgeÃ§ti


ABD baÅŸkanÄ± Trump, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden 3 gÃ¼n sonra askÄ±ya aldÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seçim vaatlerinden biri de olan ve Dünyada büyük tepkilere neden olan Tel Aviv'deki büyükelçiliÄŸi Kudüs'e taÅŸÄ±ma planÄ±ndan vazgeçildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD BüyükelçiliÄŸinin Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda "Henüz verilmiÅŸ bir kararÄ±mÄ±z yok. Ä°lgili tüm taraflarla görüÅŸeceÄŸiz" dedi.

NETANYAHU'YA SÖZ VERDÄ°

Seçim sürecinde Tel Aviv BüyükelçiliÄŸini Kudüs'e taÅŸÄ±ma sözü veren Trump, BaÅŸkanlÄ±k yemininden önce Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benjamin Netanyahu'ya yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Israel Hayom gazetesine "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatÄ±rlÄ±yorum. Tabii ki unutmadÄ±m ve biliyorsunuz ki ben verdiÄŸim sözlerden vazgeçmeyen bir ÅŸahsiyetim" açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Trump, Ä°srail'in güvenliÄŸinin ABD için öncelik olmaya kendi döneminde de devam edeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ, baÅŸkan olduktan sonra ilk telefon görüÅŸmesini gerçekleÅŸtirdiÄŸi Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya da 'yeni yerleÅŸim yerleri' konusunda destek vermiÅŸti. Ancak Trump'Ä±n bu planÄ± dünyadan büyük tepki almÄ±ÅŸ, Kudüs'e yapÄ±lacak tek taraflÄ± bir hamlenin, bölgede savaÅŸ çÄ±karacaÄŸÄ± uyarÄ±larÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

HER BAÅžKAN DÜÅžÜNDÜ

ABD, hemen her baÅŸkan döneminde büyükelçiliÄŸini Kudüs'e taÅŸÄ±mayÄ± gündeme getirmesine raÄŸmen, Ä°sraillilerin güvenliÄŸinin tehlikeye atÄ±labileceÄŸi endiÅŸesiyle her seferinde bu planÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

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ABD El Bab'ta TÃ¼rkiye'nin koordinatlarÄ±nÄ± verdiÄŸi DAEÅž hedefleri vurmuyor

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Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte Ãœlkemi beÄŸenmeyenler geldikleri yere geri dÃ¶nsÃ¼n

Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte, seÃ§im kampanyasÄ±nda Hollanda'ya gÃ¶Ã§en kiÅŸilere tepki gÃ¶sterdi. Hollanda'yÄ± beÄŸenmeyenleri geldikleri yere geri dÃ¶nmesini isteyen Rutten, Benim Ã¼lkemde kimse 'kadÄ±n eli sÄ±kmam' diyemez" dedi.


Emine ErdoÄŸan Tanzanya'da TÄ°KA ofisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±

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