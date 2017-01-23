Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 23:30

Trump kÃ¼rtaja desteÄŸi bitiren genelgeye imza attÄ±


ABD BaÅŸkanÄ± Trump, kÃ¼rtaja destek veren uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ± ve ordu hariÃ§ tÃ¼m kurumlara yapÄ±lacak iÅŸe alÄ±mlarÄ± da durdurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Trans-Pasifik OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPP) ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin çekilmesi için baÅŸkanlÄ±k emri (executive order) imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Beyaz Saray'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump, seçim kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduÄŸu TPP anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin çekilmesi için bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±.

"AMERÄ°KALI Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°"

Trump, TPP'in "Kötü bir anlaÅŸma" olduÄŸunu ifade ederek, ABD'nin TPP'den ayrÄ±lmasÄ± konusunda, "Bunu uzun süredir konuÅŸuyorduk. Az önce gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz icraat AmerikalÄ± iÅŸçiler için önemli." ifadesini kullandÄ±.

OBAMA DA YAPMAK Ä°STEMÄ°ÅžTÄ° AMA YAPAMAMIÅžTI

TPP anlaÅŸmasÄ± ABD'nin eski baÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan iki yÄ±l boyunca müzakere edilmiÅŸ, ancak ABD Kongresi tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸtÄ±.Uzmanlar, ABD'nin TPP'den çekilmesinin ülke ekonomisine doÄŸrudan etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Trump'Ä±n Obama'dan çok farklÄ± ekonomik ve ticari politikalar izleyeceÄŸini vurguluyor.Trump, ayrÄ±ca, pazartesi günü imzaladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer baÅŸkanlÄ±k emirlerinde ABD hükümetinde çalÄ±ÅŸan kiÅŸilerin görevlerinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 5 yÄ±l boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasÄ±nÄ± engelledi.

KÜRTAJA DESTEK BÄ°TTÄ°, Ä°ÅžE ALIMLAR DURDU

Bir diÄŸer baÅŸkanlÄ±k genelgesiyle de kürtaja destek veren uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan Trump, ayrÄ±ca, ABD silahlÄ± kuvvetleri hariç, federal kurumlara yapÄ±lacak tüm iÅŸe alÄ±mlarÄ± dondurma kararÄ± aldÄ±.

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ParasÄ± baÅŸÄ±na dert oldu hukukÃ§ular Trump'a dava aÃ§acak

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi parasÄ± da Ã§ok konuÅŸuluyor. HukukÃ§ular Trump'Ä±n dÃ¼nya genelinde yatÄ±rÄ±mlara etki ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iÃ§in dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Ben sÃ¶zÃ¼mden dÃ¶nmem demiÅŸti 3 gÃ¼n sonra kararÄ±ndan vazgeÃ§ti

ABD baÅŸkanÄ± Trump, Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden 3 gÃ¼n sonra askÄ±ya aldÄ±.


ABD El Bab'ta TÃ¼rkiye'nin koordinatlarÄ±nÄ± verdiÄŸi DAEÅž hedefleri vurmuyor

TSK'nÄ±n Suriye'deki barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda, koalisyon gÃ¼cÃ¼ devletlerden ABD, TÃ¼rkiye'nin verdiÄŸi koordinatlarÄ± saymayÄ±p baÅŸka hedefleri vuruyor.