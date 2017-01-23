Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 23:55

ParasÄ± baÅŸÄ±na dert oldu hukukÃ§ular Trump'a dava aÃ§acak


ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gibi parasÄ± da Ã§ok konuÅŸuluyor. HukukÃ§ular Trump'Ä±n dÃ¼nya genelinde yatÄ±rÄ±mlara etki ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi iÃ§in dava aÃ§acaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Cuma günü Kongrede yemin ederek görevine baÅŸlayan BaÅŸkan Trump, dünya genelindeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n görevine etki ettiÄŸi gerekçesiyle ülkedeki bazÄ± hukukçularÄ±n hedefi oldu.Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafÄ±ndan açÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancÄ± bir ülkeden kazanç saÄŸlamasÄ±nÄ± yasaklayan ilgili federal yasaya atÄ±f yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Buna göre, Trump'Ä±n yabancÄ± ülkelerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ± üzerinden herhangi bir kazanç saÄŸlayÄ±cÄ± iÅŸlem yapamayacaÄŸÄ±, ancak uluslararasÄ± otelleri üzerinden bunun ihlal edildiÄŸi iddia ediliyor. Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, yabancÄ± hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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Trump kÃ¼rtaja desteÄŸi bitiren genelgeye imza attÄ±

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