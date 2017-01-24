Ana Sayfa | DÃœNYA 24/01/2017 07:14

Rusya'dan IÅžÄ°D hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama geldi ABD o iddialarÄ± reddetti

hava harekatÄ±

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonla beraber Rus ordusu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± ortak bir hava operasyonu dÃ¼zenlendi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklÄ± "ortak operasyon" açÄ±klamasÄ± ise ABD askeri kaynaklarÄ± tarafÄ±ndan hÄ±zla yalanlandÄ±.

AmerikalÄ± askeri yetkililer, Moskova'dan yapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n "saçma" olduÄŸunu ve propaganda amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, Pentagon sözcüsü Jeff Davis daha ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±.

Davis, Rusya ile Suriye hava sahasÄ± konusunda "olasÄ± ihtilaflarÄ± önleyici" baÄŸlamda irtibatta olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, bu anlaÅŸmanÄ±n deÄŸiÅŸmediÄŸini söyledi.

Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'dan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klama ise "ortak operasyona" açÄ±k kapÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ durumda.

"Rusya da dahil herkesle çalÄ±ÅŸabiliriz"

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer konu ile ilgili soruya verdiÄŸi yanÄ±tta, Trump yönetiminin, IÅžÄ°D ile mücadele konusunda "Rusya da dahil" herkesle iÅŸbirliÄŸine hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pazar günü El Bab'a düzenlenen bir hava harekatÄ±nda, IÅžÄ°D hedeflerine ait koordinatlarÄ±nÄ±n, Amerika tarafÄ±ndan kendilerine saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± açÄ±klamada, iki Rus savaÅŸ uçaÄŸÄ± ile Amerika önderliÄŸindeki koalisyona ait 2 uçaÄŸÄ±n belirlenen hedefleri vurduÄŸu da belirtilmiÅŸti.

Rusya'nÄ±n ortak operasyonlar konusunda ABD'ye yaptÄ±ÄŸÄ± çaÄŸrÄ±lar eski baÅŸkan Obama tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.

Cuma günü yemin ederek göreve baÅŸlayan Donald Trump, törende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin mevcut tüm ittifaklarÄ±nÄ± güçlendireceklerini ve yeni ittifaklar kuracaklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe

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