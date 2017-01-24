Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ilk toplantÄ±sÄ±nda KudÃ¼s sorusunu cevapladÄ±

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki ilk günlük basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°srail'deki ABD BüyükelçiliÄŸinin Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± ile ilgili sorularÄ± cevapladÄ±. Sadece ABD deÄŸil, dünya kamuoyunu da ilgilendiren Amerikan BüyükelçiliÄŸinin Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili henüz verilmiÅŸ net bir kararÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Spicer, "Ä°lgili tüm taraflarla görüÅŸeceÄŸiz." ifadesini kulandÄ±. BaÅŸkanlÄ±k devir teslim sürecinin yeni gerçekleÅŸtiÄŸini belirten Spicer, "Karar verme sürecinin daha çok baÅŸÄ±ndayÄ±z ve onun (Donald Trump'Ä±n) ekibi, ilgili paydaÅŸlarla gerekli görüÅŸmeleri yapacaklardÄ±r." diye konuÅŸtu. Seçim kampanyasÄ±nda ABD BüyükelçiliÄŸini Kudüs'e taÅŸÄ±ma sözü veren Trump, bir Ä°srail gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, vaadini unutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben verdiÄŸim sözden vazgeçmeyen bir ÅŸahsiyetim." demiÅŸti. BaÅŸta Filistin tarafÄ± olmak üzere uluslararasÄ± kamuoyunda Amerikan BüyükelçiliÄŸinin Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± önerisi ciddi tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸ, bunun OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sürecine çok büyük zararlar vereceÄŸi dile getirilmiÅŸti.

- 'RUSYA Ä°LE ÇALIÅžMAYA HAZIRIZ' MESAJI

Barack Obama döneminde Amerikan medyasÄ±nÄ±n önde gelen kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ilk sözü alarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±larÄ±nÄ±n aksine Spicer'Ä±n, söz konusu medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcilerine toplantÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru söz vermesi dikkati çekti. Spicer, DEAÅž'la mücadelede oldukça kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek, bu mücadeleye destek olan tüm kesimlerle çalÄ±ÅŸabileceklerini ifade etti. DEAÅž'la mücadele için gerekirse Rusya ile Suriye'de beraber çalÄ±ÅŸabileceklerini vurgulayan Spicer, "SanÄ±rÄ±m BaÅŸkan (Trump) bu konuda oldukça açÄ±ktÄ±. DEAÅž'Ä± yenme konusunda çÄ±karlarÄ±mÄ±zÄ± paylaÅŸan tüm ülkelerle birlikte çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. EÄŸer DEAÅž'la savaÅŸma anlamÄ±nda bir yol varsa ve ulusal çÄ±karlarÄ±mÄ±zla da örtüÅŸüyorsa, bu ister Rusya olsun ister baÅŸka bir ülke, bunu deneriz." dedi.

- SÄ°SÄ° Ä°LE GÖRÜÅžME

Spicer, Trump'Ä±n MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile dün sabah gerçekleÅŸtirdiÄŸi telefon görüÅŸmesinde ikili iliÅŸkilerin güçlendirilmesine vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ABD'nin, MÄ±sÄ±r'Ä±n terörle mücadeledeki çabalarÄ±nÄ± desteklemeye ve bu ülkeye askeri destek vermeye devam edeceÄŸini aktaran Spicer, "BaÅŸkan Trump, MÄ±sÄ±r'la güçlü ikili iliÅŸkilere baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kez daha dile getirdi." ifadesini kullandÄ±. Spicer, görüÅŸmede Sisi'nin yeni dönemde ABD'ye ziyarette bulunmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bilgisini de paylaÅŸtÄ±.

- TRUMP'IN Ä°LK ADIMLARI

Yeni ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Trans-Pasifik OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPP) ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan çekilmesi kararÄ±nÄ± "Amerikan halkÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ± bunu gerektiriyordu." sözüyle savunan Spicer, tüm dünyada Amerikan çÄ±karlarÄ±na uygun ticari iliÅŸkiler geliÅŸtirmeyi hedeflediklerini belirtti. Trump'Ä±n ülkenin farklÄ± bölgelerinden iÅŸ adamlarÄ±yla da bir araya geldiÄŸini ve Amerikan iÅŸçilerinin menfaatine olacak konularÄ± konuÅŸma imkanÄ± bulduÄŸunu kaydeden Spicer, önceliklerinin istihdamÄ± artÄ±rmak olduÄŸuna deÄŸindi. Sean Spicer, Trump'Ä±n, Amerikan istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n "baÅŸkanlÄ±k seçimlerine Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ± yoluyla müdahale edip etmediÄŸine iliÅŸkin" baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmanÄ±n durdurulmasÄ± gibi bir emir vermediÄŸine dikkati çekti.

- YEMÄ°N TÖRENÄ°NE KAÇ KÄ°ÅžÄ° KATILDI?

Beyaz Saray Sözcüsü, geçen cuma günü gerçekleÅŸtirilen Trump'Ä±n yemin törenine kaç kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda medyanÄ±n bir bölümünü eleÅŸtirdi. Spicer, Trump'Ä±n yemin töreninin, ABD tarihinin en fazla izlenen yemin töreni olduÄŸunu iddia etti. BazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n "Trump'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gölgelemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ileri süren Spicer, net bir sayÄ± vermese de törendeki katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n medyada belirtilenden çok daha fazla olduÄŸunu savundu. Spicer, ABD genelinde geçen cumartesi günü yapÄ±lan Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolarÄ±, "ülkedeki özgürlüklerin barÄ±ÅŸçÄ±l bir ÅŸekilde kullanÄ±mÄ±" olarak niteledi.

ABD'de geçen cuma günü yemin ederek görevine baÅŸlayan Trump'Ä± protesto etmek isteyen yüz binlerce kiÅŸi, cumartesi günü ülke genelinde "kadÄ±n yürüyüÅŸü" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda eylemler düzenlemiÅŸti.