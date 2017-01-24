Ana Sayfa | DÃœNYA 24/01/2017 07:28

ABD'de hortum felaketi Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

abd hortum

ABD'de meydana gelen hortum nedeniyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 20'ye yÃ¼kseldi

Mississippi Acil Durum Yönetim Kurumundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, hortum sadece Forrest County'de 411 evin tamamen yÄ±kÄ±lmasÄ±na ya da büyük zarar oluÅŸmasÄ±na yol açtÄ±. AynÄ± bölgede 588 evde küçük çaplÄ± hasar meydana geldi.Eyaletin diÄŸer yönetim birimlerinde de evlerde büyük zarara yol açan hortum, toplamda bin 100'den fazla evin yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden oldu.Hortum yüzünden Georgia, Florida ve Mississippi eyaletlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren kiÅŸi sayÄ±sÄ± 20'ye çÄ±ktÄ±.

Åžiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ, su baskÄ±nÄ± ve kuvvetli rüzgar uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji yetkilileri, Pensilvanya'nÄ±n kuzeyi ve New England bölgesinde zeminde yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ±nÄ±n 15 santimetreye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n tahmin edilmesi üzerine sürücülerin sele ve kaygan yollara dikkat etmeleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Yetkililer ayrÄ±ca Delaware'den Maine'e kadar olan bölgede rüzgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 80 kilometreye kadar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.AynÄ± bölgede yer alan New York'taki Acil YardÄ±m Yönetimi yetkilileri ise eyalette rüzgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 97 kilometreye çÄ±kabileceÄŸi ve etkili olmasÄ± beklenen ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n su baskÄ±nlarÄ±na yol açabileceÄŸi yönünde uyarÄ±lar yaptÄ±.ABD'nin güneydoÄŸusunda etkili olan fÄ±rtÄ±na, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve hortum nedeniyle geçen hafta sonu 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.  

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