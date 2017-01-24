Ana Sayfa | DÃœNYA 24/01/2017 07:31

FETÃ–'den adliyeye sevk edilen 25 kiÅŸi tutuklandÄ±

fetÃ¶ operasyonu

UÅŸak merkezli 8 ilde FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyon sonucunda 25 kiÅŸi tutuklandÄ±

UÅŸak merkezli 8 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltÄ±na alÄ±narak adliyeye sevk edilen 28 kiÅŸiden 25'i tutuklandÄ±.UÅŸak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda adliyeye getirilen 28 ÅŸüphelinin savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ± tamamlandÄ±.

ZanlÄ±lardan 27'si tutuklanmalarÄ± talebiyle nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±, biri ise ek gözaltÄ± kararÄ±yla emniyete gönderildi.Åžüphelilerden 25'i, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardÄ±m" suçlamalarÄ±yla mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. DiÄŸer iki zanlÄ± ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

UÅŸak, Manisa, Kütahya, EskiÅŸehir, Kastamonu, AydÄ±n, BalÄ±kesir ve DiyarbakÄ±r'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet müdürü, iki komiser, 7 komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±, bir baÅŸpolis ve 13 polis memuru UÅŸak Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Åžüphelilerin örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. 

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