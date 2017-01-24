Reina saldÄ±rganÄ± iÃ§in hastanede yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rgan saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§mek Ã¼zere hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Reina katlimanÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir MaÅŸaripov'un emniyeteki sorgu iÅŸlemleri sürüyor.MaÅŸaripov, 23.00 sÄ±ralarÄ±nda emniyetten çÄ±karÄ±ldÄ±. Güvenlik önlemleri altÄ±nda hastaneye getirildi. MaÅŸaripov'un saÄŸlÄ±k kontrolü sÄ±rasÄ±nda güvenlik önlemi sürdü.Söz konusu iÅŸlemler sÄ±rasÄ±nda polisler, görüntü alÄ±nmamasÄ± için ek tedbir aldÄ±. MaÅŸaripov, hastaneden çÄ±karÄ±lÄ±rken camlara naylon perde ile örtüldü. MaÅŸaripov, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n refakatinde emniyete götürüldü.