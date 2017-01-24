Ana Sayfa | DÃœNYA 24/01/2017 07:39

Trump ABD'yi ortaklÄ±ktan ayÄ±ran imzayÄ± attÄ±

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Trans-Pasifik OrtaklÄ±ÄŸÄ± (TPP) ticaret anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin Ã§ekilmesi iÃ§in imza attÄ±

Beyaz Saray'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Trump, seçim kampanyasÄ±nda vadettiÄŸi üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduÄŸu TPP anlaÅŸmasÄ±ndan ABD'nin çekilmesi için bir baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±.Trump, TPP'in "Kötü bir anlaÅŸma" olduÄŸunu ifade ederek, ABD'nin TPP'den ayrÄ±lmasÄ± konusunda, "Bunu uzun süredir konuÅŸuyorduk. Az önce gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz icraat AmerikalÄ± iÅŸçiler için önemli." ifadesini kullandÄ±.TPP anlaÅŸmasÄ± ABD'nin eski baÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan iki yÄ±l boyunca müzakere edilmiÅŸ, ancak ABD Kongresi tarafÄ±ndan onaylanmamÄ±ÅŸtÄ±. 

Uzmanlar, ABD'nin TPP'den çekilmesinin ülke ekonomisine doÄŸrudan etkisinin olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, Trump'Ä±n Obama'dan çok farklÄ± ekonomik ve ticari politikalar izleyeceÄŸini vurguluyor.

Trump, ayrÄ±ca, pazartesi günü imzaladÄ±ÄŸÄ± diÄŸer baÅŸkanlÄ±k emirlerinde ABD hükümetinde çalÄ±ÅŸan kiÅŸilerin görevlerinden ayrÄ±lmasÄ± durumunda 5 yÄ±l boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasÄ±nÄ± engelledi.

Bir diÄŸer baÅŸkanlÄ±k genelgesiyle de kürtaja destek veren uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan Trump, ayrÄ±ca, ABD silahlÄ± kuvvetleri hariç, federal kurumlara yapÄ±lacak tüm iÅŸe alÄ±mlarÄ± dondurma kararÄ± aldÄ±.

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