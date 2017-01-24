Afrika'ya nÃ¼kleer silah sistemi denemesi yapan Ä°ngiltere fÃ¼zeyi ABD'ye fÄ±rlatmÄ±ÅŸ

NÃ¼kleer silah sistemi denemesi yapan Ä°ngiltere, hedefini saptÄ±rdÄ±. ABD'ye giden fÃ¼ze nedeniyle Ä°ngiltere'de ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±.

Nükleer silah sistemi Trident kapsamÄ±nda, boÅŸ bir füzenin fÄ±rlatÄ±lma denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ±, Ä°ngiltere'de tartÄ±ÅŸmaya sebep oldu.Margaret Thatcher hükümeti tarafÄ±ndan 1980'lerde, Ä°ngiltere'nin 1960'lardan itibaren kullandÄ±ÄŸÄ± Polaris füze sistemine alternatif olarak geliÅŸtirilmeye baÅŸlanan ve 1990'larda kullanÄ±labilir hale gelen Trident sistemiyle ilgili tartÄ±ÅŸma, Sunday Times gazetesinin baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸimini haberleÅŸtirmesiyle baÅŸladÄ±.

AFRÄ°KA YERÄ°NE ABD'YE DOÄžRU GÄ°TTÄ°

BBC Türkçe'deki habere göre, haziran ayÄ±nda Florida açÄ±klarÄ±nda bir nükleer denizaltÄ±dan deneme amaçlÄ± olarak fÄ±rlatÄ±lan boÅŸ bir Trident füzesi, Afrika'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hedefi yerine, ABD'ye doÄŸru gitti.

SUNUCU 4 KEZ SORDU, MAY CEVAP VERMEDÄ°

Pazar günü BBC'de gazeteci Andrew Marr'Ä±n programÄ±na konuk olan May, baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸiminden haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair dört kez sorduÄŸu soruya net bir cevap vermedi.

CORBYN: BÄ°R FÜZENÄ°N YANLIÅž YÖNE GÄ°RMESÄ° FECÄ° BÄ°R HATADIR

Muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi ve SNP hükümete, konuyla ilgili milletvekillerine tam bir açÄ±klamada bulunma çaÄŸrÄ±sÄ± yaparken, Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bu haberlerin ciddi bir tartÄ±ÅŸmayÄ± ihtiyaç haline getirdiÄŸini belirterek "Bir füzenin yanlÄ±ÅŸ bir yöne gitmesi oldukça feci bir hatadÄ±r" dedi.