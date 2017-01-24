Astana'dan Ã¶nemli aÃ§Ä±klama SonuÃ§ bildirgesinden Ã§ok uzakta deÄŸiliz

Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde konuÅŸan BM'nin Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'daki Suriye görüÅŸmelerinin ikinci gününde BirleÅŸmiÅŸ Milletler'den önemli bir açÄ±klama geldi.AFP'nin haberine göre, görüÅŸmelerde gelinen noktaya iliÅŸkin bilgi veren BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Sonuç bildirisinden çok uzakta deÄŸiliz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MUHALÄ°FLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Astana'daki görüÅŸmelere katÄ±lan muhalifler adÄ±na açÄ±klama yapan Usame Ebu Zeyd, "Rusya'dan ateÅŸkes konusunda adÄ±m atacaklarÄ±na dair taahhüt aldÄ±k. Biz yalnÄ±zca sözleri deÄŸil, uygulamalarÄ± bekliyoruz." dedi.Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, Ebu Zeyd, Rus heyet ile dün yapÄ±lan görüÅŸmelere deÄŸinerek, Rusya'dan ateÅŸkes konusunda adÄ±m atacaklarÄ±na dair taahhüt aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. "Biz yalnÄ±zca sözleri deÄŸil uygulamalarÄ± bekliyoruz" diyen Ebu Zeyd, bugün de 30 AralÄ±k'ta ilan edilen ateÅŸkesin kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için görüÅŸmelere devam edeceklerini belirtti.

"BÄ°Z TASLAÄžI GÖRMEDÄ°K"

Ebu Zeyd, "Åžu ana kadar sonuç bildirisinin taslaÄŸÄ± üzerine tartÄ±ÅŸmalar oldu. Biz taslaÄŸÄ± görmedik. Bize iletilmedi. DolayÄ±sÄ±yla resmi ÅŸekilde elimize geçene kadar konuÅŸamayÄ±z. Sosyal medyaya sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na göre, o metin bizim için nihai bildiri deÄŸildir" deÄŸerlendirmesinde bulundu."Türkiye, Rusya ve Kazakistan, toplantÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± için ne gerekiyorsa yapÄ±yorlar" ifadesini kullanan Ebu Zeyd, "BaÅŸarÄ± için somut adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunun önündeki en büyük engel, rejimin ülkenin farklÄ± yerlerinde ateÅŸkes ihlallerini sürdürmesi ve halkÄ± tehcir etmesi. Özellikle Barada Vadisi gibi yerlerde halk, 'Sizi Ä°dlib'e göndereceÄŸiz' tehditlerine maruz kalÄ±yor" diye konuÅŸtu.

"BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ° OLAN HEDEFÄ°MÄ°ZÄ° ELDE ETMEK"

ToplantÄ±nÄ±n uzayÄ±p uzamayacaÄŸÄ± sorulan Ebu Zeyd, "Biz hedef uÄŸruna buraya geldik. UzayÄ±p uzamayacaÄŸÄ± garantör ülkelerin inisiyatifinde. Bizim için önemli olan hedefimizi elde etmek" dedi.

AKÅžAM SAATLERÄ°NDE TAMAMLANMASI BEKLENÄ°YOR

Türkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal, Ä°ran'dan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Cabiri Ensari baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerin bulunduÄŸu Astana'da, ABD yönetimi Astana Büyükelçisi George Krol ile temsil ediliyor. Rus tarafÄ± adÄ±na görüÅŸmelerde Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mikhail Bogdanov görüÅŸmelerde yer alÄ±yor. Müzakerelerde Esad rejimi adÄ±na masada BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki temsilcisi BeÅŸar el Caferi bulunurken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi De Mistura da çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yor. Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± iki gün olarak planlanan görüÅŸmelerin TSÄ° akÅŸam saatlerinde tamamlanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak toplantÄ±ya katÄ±lan taraflar gerekmesi halinde görüÅŸmelerin uzatÄ±labileceÄŸini bildiriyor.