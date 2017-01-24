ABD PKK'nÄ±n Åžengal'den Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Irak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz sÃ¼rÃ¼yor

TÃ¼rkiye'nin 'ikinci Kandil' olmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶ylediÄŸi Åžengal ile ilgili DAEÅž'e karÅŸÄ± koalisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Dorrian, buradan PKK'nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in Irak hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Barzani yönetimine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Rûdaw TV'de canlÄ± yayÄ±na katÄ±lan koalisyon güçlerinin ABD'li sözcüsü John Dorrian, ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n resmi olarak görevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Irak ve Suriye'de DAEÅž'e karÅŸÄ± yürütülen savaÅŸta koalisyona destek vermeye devam edilmesini istediklerini söyledi. ABD ve koalisyonun, Musul'un kontrol edilmesine yönelik Irak güçlerine destek vermeyi sürdüreceÄŸini de belirten Dorrian, "AynÄ± zamanda DAEÅž'in karargahlarÄ±na yönelik istihbarat bilgileri ve bombardÄ±manlara devam edeceÄŸiz. Hiçbir ÅŸekilde planlarÄ±mÄ±zda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±. Görevimize devam edeceÄŸiz." dedi.Dorrian, operasyon kapsamÄ±nda askeri güçlerin eÄŸitiminin de süreceÄŸini vurguladÄ±.

"PKK'NIN TERÖR LÄ°STESÄ°NDEKÄ° YERÄ° KONUSUNDA NETÄ°Z"

PKK'nÄ±n Åžengal'deki varlÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen John Dorrian, "Konuya iliÅŸkin Irak Hükümeti'yle görüÅŸme yaptÄ±k. Bu çerçevede de görüÅŸmelere devam edeceÄŸiz" dedi.John Dorrian, "DAEÅž'in son bulmasÄ± için tüm güçlerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± birbirlerine yardÄ±m etmesi gerekiyor. PKK'nÄ±n terör listesinde oluÅŸu konusunda da ABD açÄ±k bir ÅŸekilde tavrÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. DuruÅŸunda hiçbir deÄŸiÅŸiklik yok" diye konuÅŸtu.

"DAEÅž VE PKK ARASINDA FARK YOK"

Dorrian, 10 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAÅž arasÄ±nda fark yok çünkü PKK'yÄ± bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Musul'daki DEAÅž da bir terör örgütüdür. Her iki grubun da ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bunun için de müttefik ve partnerlerimizle ortak hareket etmemiz lazÄ±m. Bu çok önemlidir." demiÅŸti.Türkiye, Kuzey Irak'taki Åžengal'i ikinci Kandil yapmaya çalÄ±ÅŸan PKK'nÄ±n bölgeden çÄ±karÄ±lmasÄ± için Barzani yönetimiyle uzun süredir görüÅŸüyor.