Astana'da Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizma uzlaÅŸmasÄ±

Kazakistan'daki Suriye zirvesinde Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerini Ã¼Ã§lÃ¼ ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlama konusunda uzlaÅŸtÄ±.

Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da devam eden Suriye konulu toplantÄ±da Türkiye, Rusya ve Ä°ran, Suriye'deki ateÅŸkes ihlallerinin üçlü ortak mekanizmayla izlenmesi ve uygulanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda uzlaÅŸtÄ±. Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± ve ateÅŸkes ihlallerinin önlenmesi amacÄ±yla Türkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda mutabakat saÄŸlandÄ±. Mutabakat, üç ülkenin ortak bir mekanizma kurarak, sahadaki ateÅŸkes ortamÄ±nÄ± izleme ve uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± öngörüyor.

KABUL EDÄ°LEN MADDELERDEN BÄ°RÄ°

Üçlü mekanizmanÄ±n anlÄ±k izlemelerle ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilerden hÄ±zla tespitte bulunarak, saldÄ±rÄ±larÄ±n durdurulmasÄ± için taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanmasÄ± bekleniyor.UzlaÅŸmanÄ±n, taraflar arasÄ±nda hazÄ±rlanan ve bugün yapÄ±lmasÄ± planlanan ortak açÄ±klama çalÄ±ÅŸmasÄ±nda kabul edilen maddelerden biri olduÄŸu öÄŸrenildi.Ancak açÄ±klamaya henüz son halinin verilmediÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

TÜRKÄ°YE MUHALÄ°FLERÄ°N GARANTÖRÜ

Astana görüÅŸmelerinin ana gündem maddesini, Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸünde 30 AralÄ±k'ta ilan edilen ateÅŸkesin güçlendirilmesi, yoÄŸun ateÅŸkes ihlallerin önüne geçilmesi oluÅŸturuyor.Türkiye muhaliflerin, Rusya ise rejim güçlerinin garantörlüÄŸünü üstlenmiÅŸti. Ancak Esed ordusu ve Ä°ran destekli yabancÄ± gruplar ateÅŸkesi yüzlerce kez ihlal etmiÅŸ, muhalifler de saldÄ±rÄ±lara yer yer mukabele etmiÅŸti.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Dün de toplantÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± saatlerde rejim güçleri Åžam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldÄ±rÄ±larÄ± düzenledi.Suriye'deki AA muhabirleri, söz konusu bölgelerde saldÄ±rÄ±larÄ±n geceden bu yana sürdüÄŸünü bildirdi.

ZÄ°RVEDE GÜNÜN ÖNEMLÄ° GELÄ°ÅžMELERÄ°

* Muhalefet temsilcisi, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan herhangi bir bildiri veya deklarasyon imzalanmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

* DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Astana'da devam eden Suriye Zirvesi ile ilgili Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov'la görüÅŸtü.

* BM Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarÄ±n kesilmesi konusunda anlaÅŸmaya yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± duyurdu. BM temsilcisi Mistura, "ÇatÄ±ÅŸmalarÄ± gerçekten sonlandÄ±racak katÄ± bir deklarasyon üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu bir kaÄŸÄ±t parçasÄ± deÄŸil ama çatÄ±ÅŸmalarÄ± durduracak ve hayatlarÄ± kurtaracak. Son anlaÅŸmadan uzak deÄŸiliz." dedi.

ASTANA ZÄ°RVESÄ° NEDEN ÖNEMLÄ°?

Astana toplantÄ±sÄ±, Suriye'de 6 yÄ±llÄ±k iç savaÅŸta askeri muhalefet, rejim, Ä°ran ve Rusya'nÄ±n ilk kez uluslararasÄ± bir toplantÄ±da bir araya gelmesi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±yor.Daha önce siyasi muhalefetin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± görüÅŸmelere, Suriye askeri muhalefetinin geniÅŸ bir katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ± da dikkatleri çekti.Ankara'da Türk yetkililerin askeri muhalefetle haftalardÄ±r süren toplantÄ±larÄ±nda gruplar arasÄ±nda ortak tutum alma konusunda görüÅŸ birliÄŸi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer taraftan, Astana'ya gelmeyen bazÄ± askeri gruplar da ateÅŸkes sürecine uyarak, sahada yapÄ±cÄ± bir tutum izlemeye devam ediyor. Muhalif gruplar, Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terörist gruplarÄ±n yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± yer yer meÅŸru müdafa çerçevesinde mukabelede bulunuyor.

DÄ°YALOG KÖPRÜSÜ

Türkiye, Astana toplantÄ±sÄ± öncesinde askeri gruplar ile Rus yetkilileri birçok kez buluÅŸturarak yüzyüze görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Bu görüÅŸmelerde, Suriye'deki çatÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± amacÄ±yla taraflar arasÄ±nda diyalog köprüsü inÅŸa edilmiÅŸ oldu.Türkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Sedat Önal, Ä°ran'dan DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hüseyin Cabiri Ensari baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerin bulunduÄŸu Astana'da, ABD yönetimi Astana Büyükelçisi George Krol ile temsil ediliyor. Rus tarafÄ± adÄ±na görüÅŸmelerde Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mikhail Bogdanov görüÅŸmelerde yer alÄ±yor. Müzakerelerde Esed rejimi adÄ±na masada BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki temsilcisi BeÅŸar el-Caferi bulunurken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da çalÄ±ÅŸmalara katÄ±lÄ±yor.

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± iki gün olarak planlanan görüÅŸmelerin TSÄ° akÅŸam saatlerinde tamamlanmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak toplantÄ±ya katÄ±lan taraflar gerekmesi halinde görüÅŸmelerin uzatÄ±labileceÄŸini bildiriyor.