KadÄ±n intihar eylemcileri gÃ¼venliÄŸi aÅŸmak iÃ§in bebekleri kullanÄ±yormuÅŸ

Nijerya'da kadÄ±n intihar eylemcileri gÃ¼venlik engellerini aÅŸmak iÃ§in bebekleri kullanÄ±yormuÅŸ

Ülkenin kuzeydoÄŸusundaki Madagali'de 13 Ocak'ta düzenlenen bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda iki kadÄ±n saldÄ±rganla birlikte iki bebek de ölmüÅŸtü.

Boko Haram örgütü üyesi olduklarÄ± deÄŸerlendirilen kadÄ±n saldÄ±rganlarÄ±n, patlamada hayatÄ±nÄ± kaybeden bebekleri güvenlik noktalarÄ±nÄ± aÅŸabilmek için kullandÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.

NijeryalÄ± güvenlik yetkilileri, bebekler kullanÄ±larak arama noktalarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± "tehlikeli bir eÄŸilim" olarak tanÄ±mlÄ±yor.

Ä°ntihar saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi Madagali bölgesi, 2015'te Nijerya güvenlik güçlerince Boko Haram'dan geri alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Nijerya'da bir Ä°slam devleti kurulmasÄ± için silahlÄ± mücadele veren Boko Haram, daha önce de kadÄ±nlarÄ± ve genç kÄ±zlarÄ± intihar eylemlerinde kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ülkede ordu birlikleri Boko Haram'Ä±n ele geçirdiÄŸi topraklarÄ± geri alabilmek için karÅŸÄ± harekatlar düzenliyor.

Örgüt ise bu operasyonlara intihar eylemleri ile karÅŸÄ±lÄ±k veriyor.

AralÄ±k ayÄ±nda iki kadÄ±n intihar eylemcisi tarafÄ±ndan bir pazar yerini hedef alarak gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da toplam 45 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe