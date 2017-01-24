Ä°ngiliz sterlini parlamento oylamasÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

Ä°ngiltere'nin AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatacak maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in parlamento oylamasÄ±nÄ±n gerektiÄŸine iliÅŸkin kararÄ± sonrasÄ±nda sterlin deÄŸer kaybetti

Ä°ngiltere'de Anayasa Mahkemesi’nin ülkenin Avrupa BirliÄŸi’nden (AB) çÄ±kÄ±ÅŸ sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ± için parlamento oylamasÄ±nÄ±n gerektiÄŸine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sterlin, ABD dolarÄ± ve avro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetti.Mahkemenin, Ä°ngiltere'nin AB'den çÄ±kÄ±ÅŸ sürecini resmen baÅŸlatacak 50'nci maddenin yürürlüÄŸe sokulabilmesi için parlamento oylamasÄ±nÄ±n gerektiÄŸine iliÅŸkin nihai kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°ngiliz sterlini ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yerel saatle 09.49 itibarÄ±yla yüzde 0,6 deÄŸer kaybederek 1,256 seviyesine geriledi.Ä°ngiliz sterlini, avro karÅŸÄ±sÄ±nda da yüzde 0,3 deÄŸer kaybederek 1,160 seviyesine indi.Sterlin, geçen yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±lan AB referandumundan bu yana ABD dolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda yaklaÅŸÄ±k yüzde 17 deÄŸer kaybetti.