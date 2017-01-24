Ä°talya'daki felakette 7 kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°talya'da geÃ§tiÄŸimiz hafta meydana gelen depremin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan 7 kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geçen çarÅŸamba günü meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan bölgede düÅŸen çÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 7 kiÅŸinin daha cesedi çÄ±karÄ±lÄ±rken, ölü sayÄ±sÄ± 14'e yükseldi. ÇÄ±ÄŸ düÅŸen Hotel Rigopiano enkazÄ±nda kayÄ±p kiÅŸileri bulmak üzere 6. gününe girilen arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, dün akÅŸamdan bu yana otel enkazÄ±nda 7 kiÅŸinin daha cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ± ve otelde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 14’e çÄ±ktÄ±.Cuma, cumartesi ve pazar günü yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda olayÄ±n üzerinden uzun süre geçmesine karÅŸÄ±n enkazdan 11 kiÅŸi saÄŸ olarak çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada, Il Messaggero gazetesi de bugünkü sayÄ±sÄ±nda felakete iliÅŸkin savcÄ±lÄ±k soruÅŸturmasÄ±na yer verdi. Gazetenin manÅŸetinde yer alan haberde, Rigopiano Oteli’nin daha önce o bölgeye düÅŸen çÄ±ÄŸ ve kül tabakasÄ±yla dolu zemine inÅŸa edildiÄŸi öne sürüldü. Haberde ayrÄ±ca çÄ±ÄŸ ihtimaline karÅŸÄ±, felaketten 4 gün önce yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n görmezden gelindiÄŸi iddia edildi.BaÅŸkent Roma'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 180 kilometre doÄŸusundaki Gran Sasso Milli ParkÄ± içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geçen çarÅŸamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonra çÄ±ÄŸ düÅŸmüÅŸtü.