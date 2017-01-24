Ä°ngiltere'de YÃ¼ksek Mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n Ã¶nemi ne

Ä°ngiltere'de YÃ¼ksek Mahkeme, Bretix sÃ¼recinin Parlamento onayÄ± olmadan baÅŸlayÄ±p baÅŸlayamayacaÄŸÄ±na dair kararÄ±nÄ± duyurdu

Yüksek Mahkeme, Ä°ngiltere'de uzun süredir merakla beklenen kararÄ± 3'e karÅŸÄ± 8 oyla aldÄ±.Mahkeme, kararÄ± ile Brexit referandumunun sonucunu yok saymasa da, Ä°ngiltere'nin AB'den nasÄ±l ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirlemiÅŸ oldu.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in sözcüsü, mahkeme kararÄ±nÄ±n hükümetin tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini, Brexit sürecine planlandÄ±ÄŸÄ± gibi Mart ayÄ± sonundan önce baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ngiliz hükümeti, Lizbon AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n AB'den çÄ±kmayÄ± düzenleyen 50'nci maddesini tek baÅŸÄ±na yürürlüÄŸe sokup, Parlamento onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n müzakerelere baÅŸlamak istemiÅŸti.

Yüksek Mahkeme bugünkü kararÄ±nda Ä°ngiliz hükümetinin Brexit sürecine baÅŸlamak için Ä°skoçya, Galler ve Kuzey Ä°rlanda özerk yönetimlerinin onayÄ±na ihtiyaç duymadÄ±ÄŸÄ±na da hükmetti.

Ä°LK KARAR KASIM AYINDA AÇIKLANDI

Yüksek Mahkeme KasÄ±m ayÄ±nda Ä°ngiltere'nin Brexit müzakerelerine Parlamento onayÄ± olmadan baÅŸlanamayacaÄŸÄ±na hükmetmiÅŸ, hükümet bu karara itiraz etmiÅŸti. Ä°ngiliz hükümeti; dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarÄ±nda kendisine yetki veren 19. yüzyÄ±ldan kalma bir uygulamayÄ± gerekçe göstererek, aksi görüÅŸü savunuyordu.

Konuyu Yüksek Mahkeme'ye taÅŸÄ±yanlar ise hükümetin Parlamento onayÄ± olmadan yetkilerini kullanmasÄ±nÄ±n uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulamÄ±ÅŸlardÄ±.

Ä°SKOÇYA ÖZERK YÖNETÄ°MÄ° BREXÄ°T'E KARÅžI

Ä°ngiltere'de ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, referandumun sonucundan dolayÄ± tasarÄ± Parlamento'ya geldiÄŸinde onaylayacaklarÄ±nÄ± söylese de partisinden çok sayÄ±da milletvekilinin tasarÄ±ya karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± bekleniyordu.

Ä°skoçya Özerk Yönetimi'nÄ±n Brexit BakanÄ± Mike Russell ise Ä°skoç Ulusal Partisi SNP'nin, 50'nci maddenin yürürlüÄŸüe sokulmasÄ±nÄ± hiçbir ÅŸekilde desteklemeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

MAY, BREXÄ°T STRATEJÄ°SÄ°NÄ° AÇIKLAMIÅžTI

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ise uzun süredir merakla beklenen ülkesinin Brexit stratejisini geçen hafta açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Strateji, AB ile müzakerelerde ulaÅŸÄ±lmasÄ± amaçlanan 12 hedeften oluÅŸuyor. May, Brexit'in nihai hedefinin AB ile Ä°ngiltere arasÄ±nda yeni, pozitif ve yapÄ±cÄ± bir ortaklÄ±k kurulmasÄ± olduÄŸunu söylemiÅŸ, bu kapsamda AB'den ayrÄ±lmanÄ±n ortak pazardan çÄ±kmak anlamÄ±na geldiÄŸini belirtmiÅŸti. May, aynÄ± zamanda Avrupa Adalet DivanÄ±'nÄ±n Ä°ngiltere üzerindeki hükmünün biteceÄŸini ifade etmiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe