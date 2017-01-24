Ana Sayfa | DÃœNYA 24/01/2017 15:59

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump ikinci gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini Sisi'yle yaptÄ±


Trump ile Sisi terÃ¶rle mÃ¼cadele hakkÄ±nda bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸti.

Ä°ngiliz Reuters haber ajansÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; Trump ile Sisi, terörle ve aÅŸÄ±rÄ±lÄ±klarla mücadeleyi geliÅŸtirmenin yollarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±. Sisi'nin Sözcüsü Alaa Yusuf tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; Trump, telefonda Sisi'ye "MÄ±sÄ±r'Ä±n terörle mücadelede yaptÄ±klarÄ±nÄ± takdir ettiÄŸini" belirterek, Washington Yönetimi'nin MÄ±sÄ±r'a destek verme noktasÄ±ndaki kararlÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.GörüÅŸmede Trump, Sisi'nin Washington'a ziyaretini beklediÄŸini ve bunun için diplomatik kanallarda hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yürütüldüÄŸünü ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise günlük olaÄŸan basÄ±n bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nda, Trump ile Sisi'nin ikili iliÅŸkileri geliÅŸtirmenin yollarÄ±nÄ± görüÅŸtüÄŸünü söyledi.Spicer, Trump'Ä±n ABD tarafÄ±ndan terörle mücadelede MÄ±sÄ±r'a verilen askeri desteÄŸin süreceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.

TÜRKÄ°YE TAVRINI MURSÄ°'DEN YANA KOYDU

Trump görüÅŸmede ayrÄ±ca, MÄ±sÄ±r'Ä±n ekonomik zorluklarla mücadelesini takdir ettiÄŸini ifade etti ve ABD'nin MÄ±sÄ±r'Ä±n ekonomik reformlarÄ±na desteÄŸi konusunu masaya yatÄ±rmayÄ± teklif etti.Türkiye, MÄ±sÄ±r darbesinin ilk günlerinden itibaren seçilmiÅŸ lider Mursi'den yana tavÄ±r koydu, Sisi'nin 'tiyatro' mahkemelerinde verilen kararlara yönelik eleÅŸtirilerini en sert ÅŸekilde dile getirdi. MÄ±sÄ±r'Ä±n eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olan Sisi, Temmuz 2013'te meÅŸru CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'yi darbeyle devirerek, iktidarÄ± gasp etmiÅŸti.

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