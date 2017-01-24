ABD Suriye'de en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kuracak

ABD, DAEÅž ile mÃ¼cadele konusunda Suriye'nin Til BÃªder bÃ¶lgesinde en bÃ¼yÃ¼k askeri Ã¼ssÃ¼nÃ¼ kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD, DAEÅž ile mücadele kapsamÄ±nda Suriye'nin kuzeyindeki Haseke kentinin Til Bêder bölgesinde büyük bir askeri üs daha kuruyor.Suriye'de daha önce PYD'nin elindeki Kobani, MenbÄ±c, RÄ±melan, Hol ve Åžedadi kentinde üsler kuran ABD, bu kez Til Bêder'de ÅŸimdiye kadarki en büyük askeri üssünü inÅŸa ediyor.

'ÜS, RAKKA VE DER ZOR OPERASYONLARINDA KULLANILACAK'

Sputnik'in haberine göre, konu hakkÄ±nda açÄ±klama yapan PYD'li bir isim, ABD'den bu üssü kurmasÄ±nÄ± PYD'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi Demokratik Suriye Meclisi'nin istediÄŸini, Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Ehmed'in ABD'ye ziyaretleri sonrasÄ±nda ABD'nin, Til Bêder bölgesinde askeri üs kurmak için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Üst düzey PYD'li ÅŸöyle konuÅŸtu:ABD askerleri köye geldi. Åžimdi üs için çalÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. Til Bêder'de Kuzey Suriye ve Rojava Federasyonu'na baÄŸlÄ± askeri birimin merkezi yer alÄ±yordu. ABD'nin Til Bêder bölgesinde ÅŸimdi kuracaÄŸÄ± üs Suriye'de en büyük üs olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. Üsse 1000 civarÄ±nda ABD askeri gelecek ancak üs 5000 askeri barÄ±ndÄ±rabilecek bir yer. Çok büyük bir yerdir. Bu askeri üssüne ABD uçaklarÄ± inip kalkabilecek. Üs, Rakka ve Der zor operasyonlarÄ±nda kullanÄ±lacak.Yetkili, Til Bêder köyünün Haseke merkezine 35 kilometre uzaklÄ±kta bulunduÄŸunu da aktardÄ±.

'ABD ASKERLERÄ° TÄ°L BEDER'DE BULUNUYOR'

Sputnik'e konuÅŸan Demokratik Suriye Güçleri DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Sorumlusu Abdulaziz Yunus da Til Bêder köyünde ABD askerlerinin var olduÄŸunu doÄŸruladÄ±.Yunus "Hepimiz biliyoruz ki ABD askerleri Rojava bölgesinin birçok yerinde yerlerini alÄ±yorlar. ABD askerleri birçok noktada varlar. Til Bêder'de de varlar ve iÅŸlerini yapÄ±yorlar" dedi.