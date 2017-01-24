Trump'Ä±n oÄŸlu hakkÄ±nda tweet atan metin yazarÄ± gÃ¶revden sÃ¼resiz uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n oÄŸlu hakkÄ±nda "Barron bu Ã¼lkenin ilk evde-eÄŸitim saldÄ±rganÄ± olacak gibi" ifadelerinde bulunan komedi-show programÄ± Saturday Night Live'Ä±n yazarÄ± Katie Rich'in sÃ¼resiz olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klando.

Amerika'da cumartesi akÅŸamlarÄ± yayÄ±nlanan komedi-show programÄ± Saturday Night Live'Ä±n yazarÄ± Katie Rich, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n oÄŸlu ile ilgili tweet'i sonrasÄ± zor durumda kaldÄ±. Amerikan medyasÄ±nda, Rich'in süresiz olarak görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler yayÄ±mlandÄ±.

''ÜLKENÄ°N Ä°LK EVDE-EÄžÄ°TÄ°M SALDIRGANI''

Katie Rich, sonradan sildiÄŸi tweet'inde, "Barron bu ülkenin ilk evde-eÄŸitim saldÄ±rganÄ± olacak gibi" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Amerika'da, okul saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirenlerin profili ile Barron Trump arasÄ±nda benzerlik kuran tweet, sosyal medyada büyük tepki topladÄ±.Katie Rich gelen tepkiler üzerine önce tweet'i sildi, sonrasÄ±nda da twitter hesabÄ±nÄ± kapattÄ±.

ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rich daha sonra hesabÄ±nÄ± tekrar aktif duruma alarak bir özür mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.Amerika'nÄ±n 42. BaÅŸkanÄ± olan Bill Clinton'Ä±n kÄ±zÄ± Chelsea Clinton da Barron Trump'a destek verenler arasÄ±ndaydÄ±.40 yÄ±ldan uzun bir süredir devam eden Saturday Night Live, özellikle seçim sürecinde çok sayÄ±da Donald Trump parodisi yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.Trump ise program için "korkunç bir oyuncu kadrosu var", "hiç komik deÄŸil" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

BARRON Ä°ÇÄ°N ''OTÄ°ZM'' AÇIKLAMASI TARTIÅžMA YARATTI

ProgramÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± NBC kanalÄ± ise henüz Katie Rich'in tweet'i ile ilgili resmi bir açÄ±klama yapmadÄ±.AmerikalÄ± ünlü oyuncu Rosie O'Donnel, Donald Trump BaÅŸkan seçildikten sonra attÄ±ÄŸÄ± bir tweet'te, Trump'Ä±n 10 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu için "Barron otizm hastasÄ± ise ne olmuÅŸ? EÄŸer öyle ise, otizm salgÄ±nÄ±na farkÄ±ndalÄ±k yaratmak için ne iyi bir fÄ±rsat" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Rosie O'Donnel'Ä±n bu mesajÄ± sosyal medyada farklÄ± tepkilere neden olmuÅŸtu. Ünlü oyuncuyu, destek verenler olduÄŸu kadar, özel hayatÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle eleÅŸtirenler de olmuÅŸtu.O'Donnel'Ä±n 3 yaÅŸÄ±nda otizm hastasÄ± bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Ünlü oyuncu hastalÄ±k hakkÄ±nda farkÄ±ndalÄ±k yaratmak için kampanyalara katÄ±lÄ±yor.