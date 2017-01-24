Ä°badi Musul'un doÄŸusu DEAÅž'in elinden tamamen kurtarÄ±ldÄ± dedi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Musul'un doÄŸusu DAEÅž'in elinden tamamen kurtarÄ±ldÄ±

BaÄŸdat'ta hükümet sarayÄ±nda düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Musul'un doÄŸusunun tamamÄ± DEAÅž'tan kurtarÄ±ldÄ±. Güvenlik güçlerini, Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± da kurtarmalarÄ± için hÄ±zlÄ±ca harekete geçmeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Musul'da kurtarÄ±lan bölgelerde 70 okulu yeniden açtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Ä°badi, bölgede yakÄ±t ve gÄ±da ihtiyaçlarÄ±nÄ±n da karÅŸÄ±lanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Musul'un doÄŸusunda, kentin batÄ±sÄ±nÄ± da besleyen elektrik akÄ±mÄ±nÄ±n DEAÅž tarafÄ±ndan durdurulduÄŸunu aktaran Ä°badi, örgütün Musul'daki yollarÄ± ve diÄŸer alt yapÄ±yÄ± gerçek anlamda tahrip ettiÄŸini ve doÄŸu ile batÄ± yakasÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayan köprüleri yÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°badi, Musul'da güvenlik güçlerinin operasyonlar sÄ±rasÄ±nda sivillere yönelik ihlallerine iliÅŸkin ise "Musul'da ihlallerde bulunan yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸiyi yakaladÄ±k ve yargÄ±ya teslim ettik." dedi.

Ä°badi, Irak güçleri ve Åžii milis gücü HaÅŸdi Åžabi'nin ülke sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmasÄ±na izin vermediklerinin ve bu güçlerin içeride DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyonlarda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

"ABD'NÄ°N DESTEÄžÄ° ARTACAK"

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'tan ülkesine verilen desteÄŸin artacaÄŸÄ± sözünü aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ä°badi, "ABD'nin desteÄŸi terörle mücadele alanÄ±nda artacak." diye konuÅŸtu.

MALÄ°KÄ°'YE YÄ°NE ELEÅžTÄ°RÄ°

Eski BaÅŸbakan Nuri el-Maliki dönemine iliÅŸkin eleÅŸtirisini yineleyen Ä°badi, "Eski yönetimde federal polis güçleri yeterli eÄŸitilmemiÅŸ ve silahlandÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Günümüzde ise Enbar ve Felluce'de olduÄŸu gibi Musul'da da polis güçlerimiz en ön cephede yer alÄ±yor. Eskiden orduda görevden kaçÄ±ÅŸlar yaÅŸanÄ±rdÄ±. Åžimdi durum deÄŸiÅŸti." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ÅžÄ°Ä° MÄ°LÄ°SLERÄ°N Ä°HLALLERÄ° Ä°TÄ°RAFI

Ä°badi, Felluce'de Åžii milis gücüne baÄŸlÄ± Bedir örgütüne mensup bir milisin 18 sivili infaz ettiÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu kiÅŸinin yargÄ±ya teslim edildiÄŸini ifade etti. Ä°badi, Felluce'de operasyonlar sÄ±rasÄ±nda sivillerin kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve öldürüldüÄŸüne dair çok sayÄ±da iddia ve ÅŸikayetler olduÄŸunu da vurgulayarak, bunlarÄ± incelemeye aldÄ±klarÄ±nÄ± ileri sürdü.

BaÄŸdat'Ä±n TarÄ±miyye semtinde yapÄ±lan askeri arama operasyonlarÄ± sÄ±rasÄ±nda 45 Sünni sivilin bilinmeyen yere götürülmesine de deÄŸinen Ä°badi, bölgede güvenlik gerekçesiyle askeri arama operasyonlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ä°badi, "Bu operasyona HaÅŸdi Åžabi'ye baÄŸlÄ± bir grup da iÅŸtirak etmiÅŸ ve oradakiler onlar tarafÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸ. Ä°çlerinden serbest bÄ±rakÄ±lanlar oldu. Konuyla ilgili Ä°çiÅŸleri, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ortak Operasyonlar KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve HaÅŸdi Åžabi'nin de inceleme baÅŸlatmasÄ± talimatÄ± verdim." dedi.

"ABD BÜYÜKELÇÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N KUDÜS'E TAÅžINMASI SORUNLARA YOL AÇAR"

Sadr Hareketi liderinin ABD BüyükelçiliÄŸinin Tel Aviv'den Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Ä°badi, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Kudüs, Ä°slamÄ±n kÄ±blesidir. Kudüs, ayrÄ±ca iÅŸgal altÄ±ndadÄ±r ve uluslararasÄ± hukuka göre iÅŸgal altÄ±nda bulunan yer istila edilmez. ABD yönetimi ÅŸimdiye kadar büyükelçiliÄŸinin taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ deÄŸil. Bu, bir seçim propagandasÄ± konuÅŸmasÄ±ydÄ±. BüyükelçiliÄŸin Kudüs'e taÅŸÄ±nmasÄ± büyük sorunlara yol açar. ABD yönetimini ülkelerle iÅŸ birliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± yaratmaya davet ediyorum. Büyükelçilik Kudüs'e taÅŸÄ±nÄ±rsa biz de tutumumuzu ortaya koyacaÄŸÄ±z."

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "Radikal Ä°slam'Ä± bitireceÄŸiz" ve Irak'ta petrolü ele geçirseydik DEAÅž ortaya çÄ±kmazdÄ±." ÅŸeklindeki açÄ±klamasÄ±na iliÅŸkin ise, "Radikal ya da radikal olmayan Ä°slam yok. Bizde Ä°slam tektir. Ä°slam'Ä±n imajÄ±na zarar verenler var. DEAÅž, Ä°slam dinini kullanarak insanlarÄ± öldürüyor. Trump, petrol konusundaki söylemiyle neyi ve hangi dönemi kastettiÄŸi konusunda net deÄŸildi. Irak'Ä±n petrolü de tüm IraklÄ±larÄ±ndÄ±r. Trump'Ä±n bu konudaki sözü kabul edilmez." ifadelerini kullandÄ±.