HÃ¼kÃ¼metten flaÅŸ karar Everest'in yÃ¼ksekliÄŸi tekrardan Ã¶lÃ§Ã¼lecek

Hindistan hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan alÄ±nan son karara gÃ¶re Everest'in yÃ¼ksekliÄŸi yeniden Ã¶lÃ§Ã¼lecek

BBC'nin haberine göre, topoÄŸraf Swarna Subba Rao, Hindistan hükümetinin, dünyanÄ±n en yüksek daÄŸÄ± olarak kabul edilen Everest'in yüksekliÄŸinin 2015'te Nepal'de meydana gelen depremden dolayÄ± deÄŸiÅŸip deÄŸiÅŸmediÄŸini belirlemek üzere daÄŸda yeni ölçümler yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Rao, ölçümleri yapacak ekibin bölgeye iki ay içerisinde gönderilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DaÄŸÄ±n yüksekliÄŸinin Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve üçgenleme yöntemiyle ölçüleceÄŸini belirten Rao, araÅŸtÄ±rma ekibinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Nepal hükümeti ile iÅŸbirliÄŸi içerisinde yürüteceÄŸini ifade etti.

Rao, bazÄ± bilim adamlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±n yüksekliÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± ancak bu konuda kesin bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Öte yandan, ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi, HimalayalarÄ±n bir bölümünün yüksekliÄŸinin 25 Nisan 2015'te Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan 1 metre kadar azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Uydu verileri ise depremin ardÄ±ndan Everest'in zirve yüksekliÄŸinin azaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Ülkede 25 Nisan ve 12 MayÄ±s 2015'te kaydedilen iki depremde 8 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 22 bin kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Son 80 yÄ±lÄ±n en büyük deprem felaketini yaÅŸayan ülkede yüz binlerce kiÅŸi evsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±.