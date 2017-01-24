ABD baÅŸkanÄ± Trump petrol boru hatlarÄ±nÄ±n bitirilmesi iÃ§in imza attÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ±nÄ±n bitirilmesi iÃ§in gerekli imzayÄ± attÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ± için baÅŸkanlÄ±k emri (executive order) imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Seçim kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD'de enerji devrimi gerçekleÅŸtireceÄŸini vadeden Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, iki boru hattÄ±nÄ±n tamamlamasÄ± için baÅŸkanlÄ±k emri imzaladÄ±. Kanada'dan ABD'nin güneyindeki petrol rafinerilerine ham petrol taÅŸÄ±masÄ± planlanan ve yaklaÅŸÄ±k 8 milyar dolara mal edilen Keystone XL boru hattÄ±, önceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan 6 yÄ±l bekletilmiÅŸti. ABD Kongresinin onayÄ±na raÄŸmen, Obama projeyi üç kez veto etmiÅŸti.YaklaÅŸÄ±k 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geçmesi planlanan Kuzey Dakota petrol boru hattÄ± için ABD'de yoÄŸun ÅŸekilde protestolar sürüyor.

BORU HATTI KIZILDERÄ°LÄ° ARAZÄ°SÄ°NDEN GEÇÄ°YOR

Projenin geçeceÄŸi bir kÄ±sÄ±m arazinin, 19. yüzyÄ±ldan kalma antlaÅŸma nedeniyle Standing Rock Sioux adlÄ± KÄ±zÄ±lderili kabilesine ait olduÄŸu ileri sürülürken, kabile, geçen aÄŸustosta ABD hükümetine karÅŸÄ± dava açarak projeyi durdurmuÅŸ ancak ekim ayÄ±nda federal temyiz mahkemesi söz konusu kararÄ± iptal etmiÅŸti.Trump, bugün ayrÄ±ca, söz konusu projelerin çevre regülasyonlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racak bir baÅŸkanlÄ±k emri daha imzaladÄ±.