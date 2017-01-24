BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura 7 dil konuÅŸuyorum ama sayÄ±larla aram kÃ¶tÃ¼

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Mistura'dan Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde aÃ§Ä±klamada bulunarak, "7 dil konuÅŸuyorum ama sayÄ±larla Ã§ok kÃ¶tÃ¼" dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Astana'da devam eden Suriye görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Rûdaw muhabirinin "En son verdiÄŸiniz demeçte Kürtler Suriye'nin sadece yüzde 5'ini oluÅŸturuyor demiÅŸtiniz. Kürtler bu sözlerinizden büyük bir endiÅŸe duydu, bu yüzden soruyorum, acaba Suriye'de ne kadar Kürt olduÄŸu hakkÄ±nda elinizde herhangi bir bilgi var mÄ±?" ÅŸeklindeki sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Mistura, kaçamak cevap verdi.

"SEN KÜRT MÜSÜN?"

Muhabire bir sÄ±rrÄ±nÄ± söylemek istediÄŸini ancak öncelikle bir ÅŸey öÄŸrenmek istdiÄŸini söyleyen Mistura "Sen Kürt müsün?" diye sordu. Muhabirden "Evet" yanÄ±tÄ± alan Mistura ÅŸu ÅŸekilde devam etti: "O zaman çok iyi. Okul yÄ±llarÄ±mda kötü bir öÄŸrenci deÄŸildim ve sÄ±nÄ±f ikincisiydim. Derslerim arasÄ±nda tek bir dersim kötüydü o da matematik. SayÄ±salda çok kötüyüm. 7 dil konuÅŸuyorum ve dillerle aram çok iyi ama sayÄ±larla çok kötü. Bu nedenle belirtmek istiyorum, dile getirdiÄŸim sayÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±. O konuÅŸmamÄ±n ardÄ±ndan araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda sayÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Bu nedenle bunu kiÅŸisel olarak algÄ±lamayÄ±n. Burada hiçbir sayÄ± söylemeyeceÄŸim. MatematiÄŸim yüzünden bir kez daha söylediÄŸim rakam doÄŸru olmayabilir."