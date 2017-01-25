Fransa hava kirliliÄŸiyle bÃ¶yle mÃ¼cadele edecek

Fransa meclisinden geÃ§en yasaya gÃ¶re, Paris ve bazÄ± bÃ¼yÃ¼k kentlere 16 yaÅŸÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k araÃ§larÄ±n girmesi yasaklandÄ±.

Pazartesi günü meclisten geçen yasaya göre Fransa'daki bütün araçlara, belirlenmiÅŸ altÄ± kategoriden içinde bulunduÄŸu kategoriyi belirten, bir çÄ±kartma yapÄ±ÅŸtÄ±rma zorunluluÄŸu getirildi. 1997 -2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda üretilmiÅŸ olduÄŸunu belirten 5. seviye bir çÄ±kartmasÄ± olan dizel bir araç Paris'e giremeyecek. Fransa'da halen trafikte olan 32 milyon aracÄ±n yüzde altÄ±sÄ± bu kategoriye giriyor.Paris ve yanÄ±nda bir çok ÅŸehirde hava kirliliÄŸinin geçtiÄŸimiz iki ayda ciddi seviyelerde artmasÄ±yla bu yeni önlem yürürlüÄŸe girdi.

"TOPLU TAÅžIMAYI KULLANIN"

Paris Belediye BaÅŸkanÄ± Anne Hidalgo, bu yeni yönetmeliÄŸin, trafik problemini azaltmak için sürücülerin ulaÅŸÄ±m tercihlerini deÄŸiÅŸtirmeye teÅŸvik etmesi için bir gereklilikten doÄŸduÄŸunu söyledi.Paris yetkilileri yolculara mümkün oldukça toplu taÅŸÄ±ma kullanmayÄ± tavsiye ederken, Paris ÅŸehrinde geçerli olmak üzere günlük sÄ±nÄ±rsÄ±z biletler basÄ±ldÄ±.Daha önce toplu taÅŸÄ±mayÄ± ücretsiz hale getirerek teÅŸvik etmeyi deneyen Paris, günlük maliyetin dört milyon Euro'yu bulmasÄ±yla bu uygulamayÄ± yürürlükten kaldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

FRANSIZLARIN HOÅžUNA GÄ°TMEDÄ°

TrafiÄŸi ve hava kirliliÄŸini azaltmayÄ± amaçlayan, araçlarÄ± plaka numaralarÄ±na göre tek ve çift olarak ayÄ±rarak trafiÄŸe daha az araç çÄ±kmasÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ± amaçlayan uÄ±ygulamanÄ±n yerini alan bu yeni çÄ±kartma uygulamasÄ± vatandaÅŸlarÄ±n tepkisini çekti. UygulamayÄ± adaletsiz bulan FransÄ±zlar bu uygulamanÄ±n sadece yeni bir araç almaya gücü yetmeyen toplumun fakir kesimlerini hedeflediÄŸini savunuyorlar.

"BU SADECE FAKÄ°R SÜRÜCÜLERÄ° ETKÄ°LER"

Sürücüleri temsil eden yeni oluÅŸum '40 milyon Sürücü' baÅŸkanÄ± Daniel Quero, alÄ±nan önlemin sadece fakir sürücülere karÅŸÄ± olduÄŸunu ve hali hazÄ±rda hayat mücadelesi verenlerin hayatlarÄ±nÄ± daha da zor hale getirdiÄŸini söyledi. "EÄŸer bu sorunla baÅŸ etmek istiyorsak araçlarÄ±n karbon salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± azaltmalÄ±yÄ±z. Üzerine düÅŸünülmemiÅŸ teklifler dayatmak bir çözüm deÄŸil" Quero ekledi.2008 yÄ±lÄ±ndan beri bu uygulamayÄ± sürdüren Berlin ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 200 Avrupa ÅŸehrinde benzer uygulamalar mevcut. FransÄ±z Çevre BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda ypÄ±lan açÄ±klamaya göre, her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 48 bin kiÅŸi hava kirliliÄŸine baÄŸlÄ± sebeplerden hayatÄ±nÄ± kaybediyor.