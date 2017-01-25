Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Trump'Ä±n NATO'ya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, ABD yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n NATO'ya bakÄ±ÅŸÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu

Ülkenin yeni Savunma BakanÄ± James Mattis'in dün yaptÄ±ÄŸÄ± "Washington'Ä±n NATO ittifakÄ±yla sarsÄ±lmaz baÄŸÄ± olduÄŸu" açÄ±klamasÄ± hatÄ±rlatÄ±lan Spicer, Trump'Ä±n bu konuyla ilgili görüÅŸlerini aktardÄ±.Spicer, Trump'Ä±n ABD'nin NATO'ya aktardÄ±ÄŸÄ± para ile bu kurumdan aldÄ±ÄŸÄ± çÄ±ktÄ±larÄ± kÄ±yasladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonuçlarÄ± yeterli bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "O, NATO'nun kuruluÅŸ amacÄ±na uygun hareket ettiÄŸini veya etkili olduÄŸu düÅŸünmüyor." dedi.Bakan Mattis'in sözlerinin NATO ve benzeri kurumlarÄ±n nasÄ±l daha iyi olabileceÄŸine iliÅŸkin reform önerileri baÄŸlamÄ±nda görülebileceÄŸini anlatan Spicer, Trump'Ä±n NATO baÄŸlamÄ±ndaki sonuçlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün telefonda görüÅŸen James Mattis'in, "NATO'nun ABD için çok önemli olduÄŸunu ve Washington'Ä±n ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±nÄ±" söylediÄŸi ifade edilmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, daha önceki açÄ±klamalarÄ±nda NATO'nun artÄ±k "iÅŸlevsiz" olduÄŸunu ve ABD'nin bu kuruma "gereÄŸinden fazla para aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunmuÅŸtu.

Ä°srail'in yeni yerleÅŸim planÄ±

Ä°srail yönetiminin BatÄ± Åžeria'da inÅŸasÄ±nÄ± öngördüÄŸü 2 bin 500 yeni yerleÅŸim yeri kararÄ± da sorulan Spicer, Trump'Ä±n bu kararÄ± onaylayÄ±p onaylamadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili yorum yapmadÄ±.

Sean Spicer, ABD'nin Ä°srail'in güvenliÄŸine çok önem verdiÄŸini ve yeni yönetimin Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu Washington'da aÄŸÄ±rlamaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.