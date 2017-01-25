Trump o imzasÄ±yla gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini durduracak mÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ± kararname ile "birÃ§ok Ã¼lkeden gelen gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini geÃ§ici sÃ¼re durduracaÄŸÄ±" iddia edildi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, birçok ülkeden göçmenlerin ABD'ye giriÅŸini geçici olarak yasaklayan, Suriye'nin yanÄ± sÄ±ra 6 ülkeden daha vize baÅŸvurularÄ±nÄ± geçici süreyle durduran ve Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örülmesini öngören kararnamelere bugün imza atacaÄŸÄ± iddia edildi.Amerikan medyasÄ±nda yer alan ve Trump'Ä±n yakÄ±n ekibindeki bazÄ± isimlere dayandÄ±rÄ±lan haberlere göre, 20 Ocak Cuma günü baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, bugün göçmenlere vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örülmesini öngören kararnamelere imza atacak.Seçim kampanyasÄ± döneminde "MüslümanlarÄ±n ABD'ye alÄ±nmamasÄ±" önerisini yapan ve sonraki açÄ±klamalarÄ±nda bununla "daha sÄ±kÄ± güvenli prosedürlerini kastettiÄŸini" söyleyen Trump'Ä±n, imzalayacaÄŸÄ± kararnameyle birçok ülkeden gelen göçmenlerin birkaç aylÄ±ÄŸÄ±na ülkeye giriÅŸini yasaklayacaÄŸÄ± öne sürüldü.BazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nda "4 ay" olarak belirtilen sürenin ne kadar olacaÄŸÄ±nÄ±n, söz konusu kararnamenin açÄ±klanmasÄ±yla netleÅŸmesi bekleniyor.

Suriye, Ä°ran ve Irak da var

Benzer bir kararname ile Trump'Ä±n Suriye, Irak, Ä°ran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize baÅŸvurularÄ±nÄ±n "daha sÄ±kÄ± güvenlik prosedürleri tanÄ±mlanÄ±ncaya kadar" geçici süreyle askÄ±ya alacaÄŸÄ± iddiasÄ± da ortaya atÄ±ldÄ±.Amerikan medyasÄ±ndaki bazÄ± haberlerde bu sürenin 30 gün olacaÄŸÄ± ileri sürüldü.

Seçim kampanyasÄ± döneminde Trump, "teröristlerin olduÄŸu bazÄ± Müslüman ülkelerden gelen kiÅŸilerle ilgili daha sÄ±kÄ± güvenlik denetimi yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" dile getirmiÅŸ, bu kiÅŸilerin ülkeye giriÅŸinin engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapÄ±lÄ±ncaya kadar söz konusu ülkelere vize kÄ±sÄ±tlamasÄ± getirilebileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar

Trump'Ä±n bugün, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örülmesini öngören bir kararnameye de imza atmasÄ± bekleniyor.

Twitter hesabÄ±ndan salÄ± günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Trump, "YarÄ±n ulusal güvenlikle ilgili büyük bir gün planladÄ±k. BaÅŸka birçok ÅŸeyin yanÄ±nda duvarÄ± da inÅŸa edeceÄŸiz." ifadelerine yer verdi.Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sÄ±nÄ±ra duvar öreceÄŸini kaydeden Trump'Ä±n, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturduktan 5 gün sonra bu yönde bir kararnameye imza atacaÄŸÄ± öngörülüyor.Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin edip görevine baÅŸladÄ±ktan sonra seçim döneminde sözünü verdiÄŸi ÅŸekilde ilk imzasÄ±nÄ±, kendinden önceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde çÄ±karÄ±lan saÄŸlÄ±k reformu yasasÄ± Obamacare'in iptalini öngören kararnameye atmÄ±ÅŸtÄ±.