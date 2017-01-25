TÃ¼rkiye S-400'ler iÃ§in Rusya ile Ã§etin pazarlÄ±k yapÄ±yor

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya lideri Putin arasÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde anlaÅŸÄ±lmasÄ± durumunda S-400 alÄ±mlarÄ± yapÄ±lacak ve hava savunmasÄ± sistemi geliÅŸtirilecek.

Türkiye ile Rusya arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸladÄ±, anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ± halinde S-400 alÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni bir sistem geliÅŸtirilmesinde iÅŸbirliÄŸine gidilecek.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°stanbul'da yaptÄ±klarÄ± görüÅŸmede, Türkiye ile Rusya'nÄ±n savunma sanayide iÅŸ birliÄŸi yapmasÄ± konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸlardÄ±. Bu doÄŸrultuda Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacÄ± gündeme gelmiÅŸ, Rusya'nÄ±n ilgi göstermesi üzerine, Türkiye'nin açtÄ±ÄŸÄ± ihalede en yüksek teklifi verdiÄŸi için elenen Rusya'dan yeni bir teklif sunmasÄ± istenmiÅŸti. Rusya ile anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ± halinde Türkiye, Rusya'dan ilk etapta acil ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere hazÄ±r alÄ±m yöntemiyle sistem ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak. AnlaÅŸma kapsamÄ±nda iki ülke yeni bir sistem üretmek üzere de iÅŸbirliÄŸine gidecek.

RUSYA'DAN TEKNOLOJÄ° TRANSFERÄ°

Hükümet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere baÅŸlatÄ±lan görüÅŸmeler devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanÄ± sÄ±ra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.

ÇÄ°N VE HÄ°NDÄ°STAN SIRADA

Rusya ile sadece satÄ±n alÄ±m deÄŸil, beraber üretim konusunda da görüÅŸmelerin sürdüÄŸünü anlatan kaynak, henüz bu yöndeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±n çok baÅŸÄ±nda olunduÄŸunu, hazÄ±r alÄ±mÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak üzere ikinci bir sistemi birlikte üretme konusunun da iki ülke uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Rusya, Türkiye'nin S-400 sistemine olan talebine olumlu bakÄ±yor. Ancak henüz Rus ordusunun S-400 ihtiyacÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle kendi ihtiyaçlarÄ±nÄ±n ön planda tutulmasÄ± gerektiÄŸi noktasÄ±nda ülkede görüÅŸler öne çÄ±kÄ±yor. Daha önce Çin ve Hindistan ile S-400 füzesinin satÄ±ÅŸÄ± konusunda anlaÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DolayÄ±sÄ±yla, acil ihtiyacÄ± bulunan Türkiye'ye Rus füzesinin ne zaman teslim edilebileceÄŸi konusundaki takvim de görüÅŸmelerin önemli bir ayaÄŸÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

S-400'LER Ä°ÇÄ°N ÇETÄ°N PAZARLIK

Rusya, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda çÄ±kÄ±lan ihaleye S-400 sistemi ile teklif vermiÅŸ, ancak verdiÄŸi fiyat teklifi, hem rakipleri Çin, Amerika, Avrupa ortaklÄ±ÄŸÄ± EUROSAMP-T'nin teklifleri karÅŸÄ±sÄ±nda en yükseÄŸi olduÄŸu için hem de teknoloji transferine yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için ihaleden elenen ilk ülke olmuÅŸtu. Bu doÄŸrultuda Rusya'dan S-400 alÄ±mÄ±na dair görüÅŸmelerin çetin pazarlÄ±klara sahne olduÄŸu deÄŸerlendiriliyor.

NATO BASKISI GEÇERLÄ° DEÄžÄ°L

Uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde Çin ile anlaÅŸma yaptÄ±ktan sonra NATO baskÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan Türkiye'nin, Rusya sistemiyle de aynÄ± sorunu yaÅŸayabileceÄŸine iÅŸaret ediliyor. Daha önce de NATO standartlarÄ±na uyum nedeniyle savunma sanayide Rusya ile bazÄ± alÄ±m anlaÅŸmalarÄ± hayata geçirilememiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla Rusya, bu doÄŸrultuda temkinli davranÄ±yor. Ancak son dönemde Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndan artan tehdit karÅŸÄ±sÄ±nda NATO müttefiklerinin yalnÄ±z bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± Türkiye, bugün NATO baskÄ±sÄ±nÄ± göÄŸüslemeye kararlÄ± görünüyor. NATO üyelerinin iki yüzlü tavrÄ± bugün hükümet yetkilileri tarafÄ±ndan da yüksek sesle dile getiriliyor.