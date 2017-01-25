Ana Sayfa | DÃœNYA 25/01/2017 10:06

Yeni First Lady'nin yÃ¼z ifadeleri olay oldu


ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'Ä±n eÅŸi Donald Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde sahte gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler saÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla sosyal medya Ã§alkalanÄ±yor.

Donald Trump 2 gün önce baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturarak, ABD'nin 45. baÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸladÄ±. Tören sÄ±rasÄ±nda gözler, bebek mavisi elbisesiyle dikkat çeken Melania Trump'Ä±n üzerindeydi.Donald Trump, konuÅŸmasÄ±ndan sonra yüzünü eÅŸi Melania Trump'a çeviriyor. Bu sÄ±ralarda eÅŸinin gözlerinin içine bakarak gülümsüyor. Donald Trump kafasÄ±nÄ± çevirdiÄŸinde Melania Trump'Ä±n yüzü düÅŸüyor ve gülümsemesi bir anda yok oluyor. Sosyal medyayÄ± sallayan bu görüntü defalarca kez paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte yapÄ±lan yorumlardan bazÄ±larÄ±;

- Melania için üzülüyorum

- Melania, eÄŸer seni kurtarmamÄ±zÄ± istiyorsan gözlerini iki kere kÄ±rp

- Bence Obama da Melania için endiÅŸeleniyor

- Melania'nÄ±n Michelle Obama'ya verdiÄŸi paketin içerisinde bence "YardÄ±m et" yazÄ±yordu.

- Melania First Lady deÄŸil, Beyaz Saray'da tutsak...

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