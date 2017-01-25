ABD baÅŸkanÄ± Trump Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar mÄ± Ã¶recek

ABD baÅŸkanÄ± Trump, kampanya dÃ¶nemindeki vaatlerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye baÅŸlÄ±yor. Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rÃ¼leceÄŸini belirten Trump, 7 Ã¼lkeden gÃ¶Ã§menlerin Ã¼lkeye giriÅŸini yasaklayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Göreve gelir gelmez dünyayÄ± sarsan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, bugün Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örmeyi baÅŸlatÄ±yor ve yedi ülkeden göçmenlerin ülkeye giriÅŸini yasaklÄ±yor. Amerikan medyasÄ±, söz konusu yasaklarÄ±n dört ay süreceÄŸini yazÄ±yor.Kampanya döneminde MüslümanlarÄ±n ABD'ye giriÅŸini engelleyeceÄŸini ve ABD'deki MüslümanlarÄ± fiÅŸleyeceÄŸini ilan eden ABD BaÅŸkanÄ±, sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya platformu Twitter'dan "YarÄ±n (ÇarÅŸamba) Ulusal Güvenlik için büyük bir gün. Birçok ÅŸeyle birlikte o duvarÄ± da inÅŸa edeceÄŸiz!" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Göçmen ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ±nda verdiÄŸi sözler arasÄ±nda, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örülmesi ve bunun maliyetinin de ABD'nin güney komÅŸusuna ödetilmesi yer alÄ±yordu.

GÖÇMENLERÄ° DURDURUP GÄ°RÄ°ÅžLERÄ° SINIRLAYACAK

ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bugün imzalayacaÄŸÄ± kararnameyle duvar inÅŸaatÄ±nÄ±n resmen baÅŸlamasÄ± bekleniyor. Reuters haber ajansÄ±na göre, imza atÄ±lacak yeni düzenlemeler arasÄ±nda ülkeye göçmen giriÅŸini sÄ±nÄ±rlayan kararnameler de var.Yeni dönemde mültecilerin ABD'ye giriÅŸi durdurulacak, Suriye, Irak, Ä°ran, Somali, Sudan, Libya ve Yemenlilere verilecek vizeler askÄ±ya alÄ±nacak. ABD yasalarÄ±na göre, BaÅŸkan göçmenlerin kabulünü durdurup ülkeye giriÅŸleri sÄ±nÄ±rlayabiliyor.

ÇÄ°N ANINDA YANIT VERDÄ°

20 Ocak'ta yemin eden Donald Trump, ÅŸimdiye kadar Çin'le karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi, Ä°srail'e bayram ettirdi, medyaya savaÅŸ açtÄ±, uluslararasÄ± ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± iptal etti ve Obama tarafÄ±ndan üç kez reddedilen iki ayrÄ± boru hattÄ±na dün imza attÄ±.Trump'Ä±n Güney Çin Denizi'ndeki adalarla ilgili sözlerine tepki gösteren Çin, söz konusu adalar üstünde egemenliÄŸinin tartÄ±ÅŸmasÄ±z olduÄŸunu vurguladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± ve ekibi, Pekin yönetiminin bölgedeki toprak kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n önüne geçmeyi planlÄ±yor. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 'Menfaatlerimizi koruduÄŸumuzdan emin olacaÄŸÄ±z' dedi. Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ise, Washington'Ä± Güney Çin Denizi'yle ilgili konuÅŸma ve eylemlerinde dikkatli olmasÄ± için uyardÄ±.

Ä°SRAÄ°L BAYRAM EDÄ°YOR

Göçmen ve Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamalarÄ±yla bilinen Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± olmasÄ±na en çok sevinen ülke ise, Ä°srail oldu. Devir teslimin üzerinden saatler geçmeden Tel Aviv yönetimi iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda 560 yeni konutu onayladÄ±. Ä°srail'den "Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±yla oyunun kurallarÄ± deÄŸiÅŸti. Barack Obama dönemindeki gibi artÄ±k ellerimiz baÄŸlÄ± deÄŸil" açÄ±klamasÄ± geldi.Beyaz Saray Sözcüsü Spicer ise, yeni baÅŸkanÄ±n kampanya döneminde verdiÄŸi büyükelçiliÄŸin Tel Aviv'den Kudüs'e taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± vaadinin de ilerleyen dönemde masaya geleceÄŸini ilan etti. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yu Washington'a davet eden ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n ilk görüÅŸtüÄŸü isimlerden biri de, MÄ±sÄ±r'da iktidarÄ± darbeyle ele geçiren Abdulfettah Sisi oldu. Eski baÅŸkan Barack Obama ise, görevinin son gününde Filistin'e 221 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mÄ± onayladÄ±.

BAÄžDAT ÖFKELÄ°

Trump'Ä±n CIA'i ziyaretinde sarfettiÄŸi 'Irak petrolü bizim olabilirdi' sözleri, baÅŸkent BaÄŸdat'ta tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. BaÅŸbakan Haydar el Ä°badi, "Trump'Ä±n sözleri kabul edilemez" dedi.

MEDYAYA SAVAÅž

BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturur oturmaz medyaya savaÅŸ açan ve gazetecileri 'yeryüzündeki en sahtekar insanlar' olarak tanÄ±mlayan Trump, yemin törenine 1,5 milyon insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ancak, 2009'daki Barack Obama'nÄ±n yemin töreninde çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarla geçen hafta Cuma günü Washington'Ä± gösteren kareler bu açÄ±klamayÄ± yalanlÄ±yor. Trump'Ä±n yemin töreninde alanda büyük boÅŸluklar göze çarpÄ±yor.Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'Ä±n ilk basÄ±n brifinginde medyaya öfke kusmasÄ±, savaÅŸÄ± daha da büyüttü. Amerikan medyasÄ±, BaÅŸkan Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±yla medya ile iliÅŸkiler konusunda birbirine düÅŸtüÄŸünü yazÄ±yor. Göreve geldiÄŸi ilk günde küresel çapta bir protestoya hedef olan ABD BaÅŸkanÄ±, milyonlarca kadÄ±nÄ±n hedefindeydi. 600'den fazla kentte sokaÄŸa çÄ±kÄ±p yürüyen göstericiler, 'IrkçÄ±lÄ±ÄŸa hayÄ±r, Trump'a hayÄ±r' sloganlarÄ± attÄ±.

TÄ°CARET ANLAÅžMASI Ä°PTAL

Ä°lk iÅŸ olarak Obama'nÄ±n saÄŸlÄ±k programÄ±nÄ± iptal eden Trump, ayrÄ±ca ülkesini Trans Pasifik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±'ndan (TPP) çÄ±karan karara da imza koydu.12 ülkeyi ilgilendiren anlaÅŸmayÄ± rafa kaldÄ±ran Trump, "Ticaret yapmaya devam edeceÄŸiz ancak bire bir anlaÅŸma olacak. EÄŸer biri yanlÄ±ÅŸ davranÄ±rsa biz onlara fesih mektubu göndereceÄŸiz. Ya onlar 30 gün içinde durumu düzeltir ya da biz ayrÄ±lÄ±rÄ±z" dedi. Henüz imza aÅŸamasÄ±nda olan TPP, Amerika'nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ± ile hayata geçseydi dünya ticaretinin yüzde 40'Ä±nÄ± elinde tutacaktÄ±.

PETROL BORU HATLARINA ONAY VERDÄ°

Trump ayrÄ±ca, eski baÅŸkan Barack Obama'nÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatlarÄ± projesini dün itibariyle yeniden yürürlüÄŸe koydu. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n projelere imza atmasÄ±yla ülkede gösteriler de baÅŸladÄ±. Özellikle Dakota'da haftalar süren ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda da devam eden protestolar olmuÅŸtu.

KÜRTAJA DESTEK VEREN GRUPLARA YARDIM KESÄ°LDÄ°

ABD BaÅŸkanÄ±, bir genelgeyle kürtajÄ± destekleyen uluslararasÄ± gruplara federal yardÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Sosyal medya uygulamasÄ± Twitter'Ä± sÄ±klÄ±kla kullanan ABD'nin 45'inci baÅŸkanÄ±, 8 KasÄ±m'daki seçimleri Hillary Clinton'a karÅŸÄ± kazanmÄ±ÅŸtÄ±.