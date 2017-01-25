Somali'de bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bomba yÃ¼klÃ¼ otomobil otelin kapÄ±sÄ±nda patlatÄ±ldÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rganÄ±n otelin iÃ§ine girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu sÄ±rada en az 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ de aÃ§Ä±klandÄ±.

Somali'nin baÅŸkenti MogadiÅŸu'da bu sabah ÅŸiddetli bir patlama meydana geldi. Polisin verdiÄŸi bilgiye göre, bomba yüklü otomobil Dayah Hotel'in kapÄ±sÄ±na çarparak infilak etti. Reuters haber ajansÄ±, polis ve görgü tanÄ±klarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, silahlÄ± saldÄ±rganlarÄ±n otelin içine girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Polis, saldÄ±rÄ±da aralarÄ±nda sivillerin de bulunduÄŸu en az 13 kiÅŸinin öldüÄŸünü, onlarca insanÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, Dayah Hotel'deki saldÄ±rÄ±dan sonra ikinci bir patlamanÄ±n daha duyulduÄŸunu, ayrÄ±ca bölgeden silah seslerinin geldiÄŸini duyulduÄŸunu aktarÄ±yor. PatlamanÄ±n ilk fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.Ülkede terör estiren EÅŸ Åžebab grubu, bir açÄ±klama yaparak saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendi.

TERÖR KISKACINDAKÄ° ÜLKE

Askeri bir darbe ile 1969 yÄ±lÄ±nda iktidarÄ± ele geçiren Devlet BaÅŸkanÄ± Mohamed Siad Barre'nin 1991 yÄ±lÄ±nda devrilmesinden sonra çalkantÄ±lÄ± bir süreç yaÅŸayan Somali'de, aÅŸÄ±rÄ± dinci terör örgütü EÅŸ-Åžebab 2006 yÄ±lÄ±nda kuruldu. Arapça'da gençlik anlamÄ±na geliyor.Terör kÄ±skacÄ±ndaki ülkede EÅŸ Åžebab geçen yÄ±l çok sayÄ±da saldÄ±rÄ± düzenledi, patlamalarda yüzlerce kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Somali'nin güneyindeki bazÄ± köy ve beldelerin kontrolünü elinde tutan El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± örgüt, hakim olduÄŸu alanlarda 'ÅŸeriat kurallarÄ±' dediÄŸi kurallarÄ± hayata geçiriyor. Ülkede son dönemde örgüte ait karargahlar insansÄ±z hava araçlarÄ± ve özel hükümet güçleri operasyonlarÄ±nÄ±n hedefinde. Örgüt, ülkedeki ÅŸiddet eylemleri, rehin alma ve suikastlardan sorumlu tutuluyor.