Japonya ilk askeri iletiÅŸim uydusunu fÄ±rlattÄ±

Askeri faaliyetlerini hÄ±zlandÄ±ran Japonya, pasifist politikanÄ±n terk ederek ilk askeri iletiÅŸim uydusunu uzaya gÃ¶nderdi.

Japonya'da 2. Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan uygulanan pasifist politikanÄ±n terk edilmesi anlamÄ±na gelen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan Japonya, askeri faaliyetlerini hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Geçen hafta Güney Sudan'Ä±n baÅŸkentine Japon askerlerini gönderen hükümet, ilk resmi askeri iletiÅŸim uydusunu uzaya fÄ±rlattÄ±.

JAPONYA'NIN GÜVENLÄ°ÄžÄ°NÄ° ARTIRACAK

Kyodo ajansÄ±nÄ±n haberine göre, Kirameki-2 (PÄ±rÄ±ltÄ±-2) savunma haberleÅŸme uydusunu taÅŸÄ±yan H-2A roketi KagoÅŸima eyaletindeki TanegaÅŸima Uzay Üssü'nden fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Bölge güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan Japonya'nÄ±n savunma kapasitesini artÄ±racak Kirameki-2, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) kullandÄ±ÄŸÄ± üç sivil uydunun yerini alacak ve üç seri uydudan biri olarak kullanÄ±lacak.

BM BARIÅž GÜCÜ ASKERLERÄ°NE DESTEK

Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri, yeni uyduyla SDF'nin hava, kara ve deniz güçleri arasÄ±nda yüksek hÄ±zda ve kapasitede haberleÅŸme saÄŸlanacak. BakanlÄ±k, Kirameki-2'den Hint Okyanusu'nun yanÄ± sÄ±ra Somali'de korsanlÄ±k faaliyetlerine karÅŸÄ± yürütülen misyonlar ve Güney Sudan'daki BirleÅŸmiÅŸ Milletler BarÄ±ÅŸ Gücü askerlerinin operasyonlarÄ±nda faydalanmayÄ± planlÄ±yor.

Ä°LK UYDU HASAR GÖREREK BAKIMA ALINMIÅžTI

Mitsubishi AÄŸÄ±r Sanayisi tarafÄ±ndan üretilen uydunun ilk versiyonu Kirameki-1, Güney Amerika'daki FransÄ±z GuyanasÄ±'ndaki bir fÄ±rlatma üssüne transfer edilirken hasar görmüÅŸ ve bakÄ±ma alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. BakanlÄ±k, gelecek 15 yÄ±l boyunca x-band teknolojisini kullanacaÄŸÄ±nÄ±, ilk iki uydunun maliyetinin 1.1 milyar dolar olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.