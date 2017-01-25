Napoli'de 47 senelik servet yer altÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Napoli'deki jeologlar kazÄ±lar sonucunda 1970'lerden kalma maÄŸaralar ve tÃ¼neller buldu.

JeologlarÄ±n Napoli, Monte di Dio'da yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler sÄ±rasÄ±nda yer altÄ±nda birbirine baÄŸlÄ± tarihi geçiÅŸ yollarÄ±, tüneller, maÄŸaralar bulundu. Ancak asÄ±l ilginç olan bu keÅŸif deÄŸildi, tamamen baÅŸka bir ÅŸeydi. Herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan olay bu tünellerde bulunan artÄ±k antika diyebileceÄŸimiz otomobiller, savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda kaybolmuÅŸ parçalanmÄ±ÅŸ Aurelio Padovani'nin yaptÄ±ÄŸÄ± faÅŸist döneme ait anÄ±tlar, motosikletler olmasÄ±ydÄ±. YapÄ±lan keÅŸif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altÄ±ndaydÄ±. Buraya Galleria Borbonica adÄ± verildi. 1853'te yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan çok katlÄ± Bourbon Tünel AÄŸÄ± 1022 metre karelik bir alanÄ± kapsÄ±yor. Tünelin inÅŸasÄ±nÄ± II. Ferdinand yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ä°talya'da henüz birliÄŸin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±, devrim rüzgarlarÄ±nÄ±n estiÄŸi günlerde askerlerin ve atlarÄ±n askeri birliklerinden Kraliyet SarayÄ±'na gizlice gitmesini saÄŸlamak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan tüneller gizli bir tarihi de saklÄ±yor. Tüneller ayrÄ±ca sarayÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan sarnÄ±çlara da sahip. II. Dünya SavaÅŸÄ± tüneli bir kez daha gündeme getirdi. Ä°nsanlar hava bombardÄ±manlarÄ±ndan korunmak için bu tünelleri sÄ±ÄŸÄ±nak olarak kullanmaya baÅŸladÄ±. Bazen dini törenler yapmak için de kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca evsizler de bir dönem burada barÄ±nÄ±yor, sevgililer burada buluÅŸuyordu. 1950'ye kadar öyle ya da böyle kullanÄ±lan Galleria Borbonica 1950'lerde terkedildi ve unutuldu.

Uzun süre kullanÄ±lmayan bu tüneller ÅŸehrin küçük olmasÄ± nedeniyle 1970'lerde otopark gibi kullanÄ±ldÄ±. Hatta kaçak otomobillerin saklandÄ±ÄŸÄ± yer olarak da biliniyor.2005'te tesadüfen yeniden keÅŸfedildikten sonra 2010'da ziyarete açÄ±lan tünellerin kaderi 2 yÄ±l sonra deÄŸiÅŸti. 2012 yÄ±lÄ±nda Tononi Persico adlÄ± 90 yaÅŸÄ±nda bir adam Napoli'li jeolog Gianluca Minin'e II. Dünya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda saklandÄ±klarÄ± bu tünellerden bahsedince Galleria Borbonica'yÄ± turistik olarak deÄŸerlendirmek için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±.YaÅŸlÄ± adamÄ±n hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bilgilerle tünelin çok daha geniÅŸ olduÄŸu ve Piazza del Plebiscito ile Serra di Cassano SarayÄ±'nÄ±n arasÄ±ndaki bölgede olduÄŸu tespit edildi.3 yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸma sonucunda AralÄ±k 2015'te Galleria Borbonica müze olarak ziyaret edilebilir bir hale getirildi.