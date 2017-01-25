O Ã¼lkeye gidecekler artÄ±k pasaporta ihtiyaÃ§ duymayacaklar

Avustralya, gelecek ziyaretÃ§ilerini 2020 yÄ±lÄ±yla birlikte pasaporta gerek duymadan biyometrik teknoloji ile Ã¼lkeye giriÅŸ yapabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Avustralya'ya gidecek olanlar, 2020 yÄ±lÄ±ndan itibaren bir pasaporta ihtiyaç duymayabilir. Yetkililerin söylediÄŸine göre ülke, standart ID kartlarÄ±nÄ±, yüzleri, gözleri (iris) ve/veya parmak izlerini algÄ±layan biyometrik teknoloji ile deÄŸiÅŸtirmeyi planlÄ±yorlar.EÄŸer her ÅŸey plana uygun giderse, diÄŸer ülkelerden Avustralya'ya giden ziyaretçiler, normal bir ülke vatandaÅŸÄ± gibi hava alanÄ±nda durmadan yürüyerek çÄ±kacak. Amaç, 2019-20 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda giriÅŸ noktalarÄ±nÄ±n yüzde 90'Ä±nÄ± insansÄ±z elektronik istasyonlar ile donatmak."Kesintisiz Yolcu" (Seamless Traveler) sistemi, hava alanÄ± iÅŸlemlerini daha hÄ±zlÄ± yapmak için beÅŸ yÄ±l süre ile 94 milyon dolar bütçeye sahip durumda. YaklaÅŸÄ±k olarak 10 yÄ±l boyunca otomatik pasaport tarama istasyonlarÄ±, 40 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. Yeni sistem ile beraber bu istasyonlar emekliye ayrÄ±lacak. Söylenene göre yöneticiler, Canberra Hava AlanÄ±'nda, temmuz ayÄ±nda pilot programÄ± baÅŸlatmayÄ± planlÄ±yor.

SONUÇLARI GÖRMEK Ä°ÇÄ°N 4 YIL BEKLEMEMÄ°Z LAZIM

Biyometrik teknolojisi büyük adÄ±mlar atmÄ±ÅŸ olsa da halen mükemmel deÄŸil ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bir noktada bulunmakta. AyrÄ±ca bu sistem, mahremiyet savunucularÄ± tarafÄ±ndan ciddi bir etik sorusunu da ortaya çÄ±kartÄ±yor ve ÅŸu andaki kullanÄ±mlarÄ±n Ä±rklara karÅŸÄ± ön yargÄ±lara sahip olduÄŸu iddia ediliyor. Bütün bir ülkenin göç sistemi için biyometrik teknolojisini kullanmasÄ±, pek çok farklÄ± tartÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlatmakta. Ancak teknolojinin ucuzlamasÄ± ile beraber daha fazla kullanÄ±lmaya baÅŸlanacaÄŸÄ± ve daha fazla alanda karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kacaÄŸÄ± kesin. Bu teknolojinin kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n neler olacaÄŸÄ±nÄ± görmek için ise 4 yÄ±l daha beklememiz gerekecek.