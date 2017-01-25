Ana Sayfa | DÃœNYA 25/01/2017 15:52

O Ã¼lkede Ã§ok sayÄ±da DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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Afganistan'Ä±n gÃ¼neyinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž Ã¼yesi 36 terÃ¶rist yapÄ±lan operasyon sonucunda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Afganistan'Ä±n güneyindeki Zabul vilayetinde terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± düzenlenen operasyonda 36 örgüt üyesinin öldürüldüÄŸü bildirildi.Afganistan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, güvenlik güçlerinin, Zabul'un Khak Afgan ve Åžemulzay ilçelerinde düzenlediÄŸi operasyonda 36 DEAÅž üyesinin öldürüldüÄŸü bildirildi.Operasyonda 20 DEAÅž mensubunun yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, bölgede operasyonun sürdüÄŸü belirtildi.Daha önce ülkenin doÄŸusundaki Nangarhar vilayetinde faaliyet yürüten DEAÅž'Ä±n, ilk kez Zabul vilayetinde de faaliyette olduÄŸu resmi makamlarca teyit edildi.Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde de iki yabancÄ± uyruklu teröristin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Yetkililer, Taliban üyesi teröristlerden birinin KazakistanlÄ± diÄŸerinin de Ä°ran Türkmenlerinden olduÄŸunu vurguladÄ±.

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