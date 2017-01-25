Ana Sayfa | DÃœNYA 25/01/2017 16:30

Trump ve Kim'i metroda gÃ¶renler ÅŸok oldu

Trump ve Kim

Hong Kong'da metroya binen ve Trump ve Kim'e benzeyen iki sanatÃ§Ä±yÄ± gÃ¶renler ÅŸok yaÅŸadÄ±

Hong Kong'da yaÅŸayan AvustralyalÄ± müzisyen Howard ile 66 yaÅŸÄ±ndaki AmerikalÄ± müzisyen Dennis Alan, iki lidere tÄ±pa tÄ±p benziyorlar.Ä°kili, önce bir kuaförde son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±. ArdÄ±ndan ABD konsolosluÄŸu önünde gerçek olmasÄ± imkansÄ±z sahneye imza attÄ±.

Metroya binen, kalabalÄ±k sokaklarda yürüyen sanatçÄ±lardan Howard, Kim Jong-un için "Bence o harika bir lider, tÄ±pkÄ± benim gibi, bir diktatör" diyor. ABD'nin de Kuzey Kore'ye dönüÅŸeceÄŸini savunan Howard, iki liderin ÅŸahane arkadaÅŸ olacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Reuters haber ajansÄ±, sürpriz eyleme imza atan sanatçÄ±larÄ±n bir müzik videosunun promosyonu için Trump ve Kim kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girdiÄŸini belirtiyor.

 

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