Ä°ran'daki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinin enkazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan ceset sayÄ±sÄ±nÄ±n 14'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi

Ä°ranlÄ± Ä°ÅŸçiler AjansÄ± Ä°LNA'nÄ±n haberine göre, Tahran'da bir hafta önce çöken Plasku Ä°ÅŸ Merkezi'nin enkazÄ±nda 10 itfaiyecinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.AralÄ±ksÄ±z yanmaya devam eden ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n yer yer 600 dereceye kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± moloz yÄ±ÄŸÄ±nÄ± arasÄ±nda arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.YaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 197 olarak açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± olayda ÅŸu ana kadar hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 4 sivil ve 11 itfaiyeci olmak üzere 15'e yükseldi. Daha önce yangÄ±nda yaralanan bir itfaiyeci kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti

Türkiye'nin Tahran BüyükelçiliÄŸi binasÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu Ä°stanbul Dört Yol kavÅŸaÄŸÄ±ndaki (Çahar RahÄ± Ä°stanbul) 17 katlÄ± Plasku Ä°ÅŸ Merkezi'nde perÅŸembe sabahÄ± yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Yüzlerce plastik ve tekstil atölyesi ile maÄŸazanÄ±n bulunduÄŸu bina, itfaiyenin müdahalesi sÄ±rasÄ±nda çökmüÅŸtü.Tahran Belediye BaÅŸkanÄ± Muhammed BakÄ±r Galibaf, binanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan enkaz altÄ±nda kalan 20 itfaiyeciden ümidin kesildiÄŸini belirtirken, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Sacidiniya iÅŸ merkezinde çalÄ±ÅŸan 25 sivilin kayÄ±p olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.