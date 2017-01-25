ABD'li gizli servis elemanÄ±ndan Trump hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

ABD'li gizli servis elemanÄ± Kerry O'Grady, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± korumayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmaya sebep oldu.

ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ± korumakla görevlendirilen ve tek sorumluluklarÄ± baÅŸkan ve ailesinin güvenliÄŸini saÄŸlamak olan Gizli Servis (Secret Service) ilginç bir skandala sahne oldu. Kolorado eyaletinin Denver kentinde görev yapan Kerry O'Grady isimli Gizli Servis ajanÄ±, yeni baÅŸkan Trump'Ä± korumayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. O'Grady, bu açÄ±klamayÄ± geçen yÄ±l Facebook hesabÄ±ndan yapmÄ±ÅŸ, DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton'a desteÄŸini belirtip Trump için 'kurÅŸun yemeyeceÄŸini' vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

"KURÅžUN YERÄ°NE HAPSÄ° TERCÄ°H EDERÄ°M"

23 yÄ±ldÄ±r görevli olan ajan, Trump'Ä±n kadÄ±nlar hakkÄ±ndaki aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir videoyu izledikten sonra fikirlerinin deÄŸiÅŸtiÄŸini söyleyerek "Bü ülke için felaket olduÄŸunan inandÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸeyi savunmak veya onun için kurÅŸun yemek yerine hapse girmeyi tercih ederim" dedi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

O'Grady, sözkonusu paylaÅŸÄ±mÄ± Washington Examiner'in haber yapmasÄ± üzerine sildi. Ancak yetkililer, ajan hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.