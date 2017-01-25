Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge planÄ± iÃ§in Trump harekete geÃ§ti

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de gÃ¼venli bir bÃ¶lgenin oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± gÃ¶revlendirdi.

Suriye'deki savaÅŸÄ±n ilk dönemlerinden bu yana Türkiye'nin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi ancak Obama yönetiminin yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± 'Suriye'de güvenli bölge' planÄ± için ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump harekete geçti.Reuters'in haberine göre Trump, Savunma BakanÄ± adayÄ± emekli Orgeneral James Mattis'e güvenli bölge oluÅŸturulmasÄ± talimatÄ± verdi.Haberde Trum'Ä±n, Pentagon'un Suriye'de bir güvenli bölge oluÅŸturmasÄ± için plan hazÄ±rlanmasÄ± ve kÄ±sa sürede bu güvenli bölge için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ±nÄ± istediÄŸi öne sürüldü. Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açÄ±klama gelmedi.