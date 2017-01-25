Ana Sayfa | DÃœNYA 25/01/2017 22:58

Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge planÄ± iÃ§in Trump harekete geÃ§ti


ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump, Suriye'de gÃ¼venli bir bÃ¶lgenin oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± gÃ¶revlendirdi.

Suriye'deki savaÅŸÄ±n ilk dönemlerinden bu yana Türkiye'nin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸi ancak Obama yönetiminin yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± 'Suriye'de güvenli bölge' planÄ± için ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump harekete geçti.Reuters'in haberine göre Trump, Savunma BakanÄ± adayÄ± emekli Orgeneral James Mattis'e güvenli bölge oluÅŸturulmasÄ± talimatÄ± verdi.Haberde Trum'Ä±n, Pentagon'un Suriye'de bir güvenli bölge oluÅŸturmasÄ± için plan hazÄ±rlanmasÄ± ve kÄ±sa sürede bu güvenli bölge için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlanmasÄ±nÄ± istediÄŸi öne sürüldü. Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili henüz resmi bir açÄ±klama gelmedi.

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ABD'li gizli servis elemanÄ±ndan Trump hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama

ABD'li gizli servis elemanÄ± Kerry O'Grady, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± korumayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸmaya sebep oldu.

tahran

Ä°ran'daki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± yÃ¼kseldi

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da yangÄ±n sonrasÄ± Ã§Ã¶ken 17 katlÄ± iÅŸ merkezinin enkazÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan ceset sayÄ±sÄ±nÄ±n 14'e yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi