ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan Suriye ile ilgili flaÅŸ hamle

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Suriye'de halkÄ±n gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± adÄ±na Ã¶nemli bir talimat vereceÄŸi iddia edildi

Amerikan medyasÄ±nda yer alan ve açÄ±k kaynaklarda görülebilen imzasÄ±z bir baÅŸkanlÄ±k kararname taslaÄŸÄ±nda, "Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ±" maddesi yer aldÄ±."YabancÄ±larÄ±n Terörist SaldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ülkeyi Korumak" baÅŸlÄ±klÄ± taslaÄŸÄ±n altÄ±ncÄ± maddesinde "Suriye halkÄ±nÄ±n korunmasÄ± için güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ±" öneriliyor.

Taslak metinde ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Suriye'de ve komÅŸu ülkelerde güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ± için 3 ay içinde taslak bir plan hazÄ±rlamasÄ± öngörülüyor.

AA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaÅŸarak "söz konusu taslaÄŸÄ± teyit edemeyeceklerini" ve "henüz kendilerine iletilmiÅŸ bir kararÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söyledi.

Trump, önceki hafta Ä°ngiltere'nin The Times ve Almanya'nÄ±n Bild gazetelerine OrtadoÄŸu'ya iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunmuÅŸ, "Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturmalÄ±ydÄ±k. Öyle yapmÄ±ÅŸ olsaydÄ±k (mülteci krizi) çok daha ucuza mal olurdu." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

AynÄ± taslak kararnamede, mülteci ve göçmenlerin ülkeye kabulü ile ilgili yeni düzenleme ve prosedürler de dikkati çekti.

Ä°KÄ°NCÄ° TALÄ°MATA KADAR SURÄ°YE'DEN MÜLTECÄ° KABULÜ BLOKE EDÄ°LÄ°YOR

Taslak kararname Suriye'den ikinci talimata kadar mülteci kabulünü bloke ederken diÄŸer ülkelerden de 120 gün boyunca herhangi bir mülteci kabulünün yapÄ±lmamasÄ±nÄ± öngörüyor.

Belirtilen süre tamamlandÄ±ktan sonra ise sadece Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ulusal Ä°stihbarat Direktörünün ortak onay verdiÄŸi ülkelerden mülteci kabul edilmeye baÅŸlanacak.

MÜLTECÄ° SAYISI 50 BÄ°NE Ä°NÄ°YOR

Taslakta, bir önceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama döneminde 110 bin olan yÄ±llÄ±k mülteci kabul üst sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 50 bine indirildiÄŸi görülüyor.

OnaylanmasÄ± halinde söz konusu kararname kapsamÄ±nda 30 gün süresince Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen'den gelenler, hangi vize veya belgeleri olursa olsun ABD'ye alÄ±nmayacak.

Ä°nsan haklarÄ± ve özgürlükler konusunda hakkÄ±nda "özel kaygÄ±" duyulan ülkeler listesinde yer alan ülkelerin vize iÅŸlemleri 60 gün askÄ±ya alÄ±nacak. Bu süreden sonra Ä°ç Güvenlik ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ulusal istihbarattan istenen bilgileri temin etme konusunda üzerine düÅŸeni yapmayan ülkelerin vatandaÅŸlarÄ± ABD'ye giremeyecek.

Taslak kararnameye göre, ABD'ye gelen veya gelecek bütün yabancÄ±lar için biyometrik giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ takip sistemi kurulacak. Benzer ÅŸekilde 38 ülkeye uygulanan vize muafiyeti programÄ± süresiz olarak askÄ±ya alÄ±nÄ±p karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸmalarÄ±n "karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak uygulanÄ±p uygulanmadÄ±ÄŸÄ±" incelenecek.