Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 6 gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da Trump karÅŸÄ±tÄ± yapÄ±lan gÃ¶sterilerde 6 gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n görevi devralmasÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla yapÄ±lan gösterileri takip ederken polis ÅŸiddetine maruz kalan çok sayÄ±da gazeteciden 6'sÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Washington'da 20 Ocak Cuma sabahÄ± erken saatlerde baÅŸlayan Trump karÅŸÄ±tÄ± protesto gösterilerinde 6 gazetecinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.ABD basÄ±nÄ± tarafÄ±ndan gündeme getirilmeyen basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± olayÄ±, ilk olarak Ä°ngiltere merkezli Guardian gazetesinde yer aldÄ±.

Guardian'Ä±n haberine göre, ABD polisi olaylar sÄ±rasÄ±nda gazetecilere karÅŸÄ± sadece "sert müdahalede" bulunmakla yetinmedi.Polis raporlarÄ±na göre, Russia Today America çalÄ±ÅŸanÄ± Alex Rubinstein ve Vocativ adlÄ± haber portalÄ± mensubu Evan Engel, baÅŸkanlÄ±k devir tesliminin gerçekleÅŸtiÄŸi gün sabah saatlerinde baÅŸkentte gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Vocativ tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Engel'in protestolarÄ± takip etmek için görevlendirildiÄŸi belirtildi. Russia Today Amerika ise yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak, Rubinstein'Ä±n protestolarÄ± izlemek amacÄ±yla görevlendirildiÄŸini ve basÄ±n kartÄ±nÄ± polislere göstermesine raÄŸmen gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.GözaltÄ±na alÄ±nan gazetecilerden Jack Keller ise yapÄ±mcÄ± olarak bir belgesel çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. O gün polis tarafÄ±ndan sabah erken saatlerde gözaltÄ±na alÄ±narak 36 saat tutulduÄŸunu söyleyen Keller, cep telefonunun da alÄ±konulduÄŸunu belirtti.

Olaylar esnasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Matt Hopard, Aaron Cantu ve Shay Horse'un ise serbest gazeteci olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor

Guardian'Ä±n haberine göre, söz konusu gazeteciler hakkÄ±nda 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor. AyrÄ±ca, gazetecilerin suçlu bulunmasÄ± durumunda ise 25 bin dolar para cezasÄ± ödemeleri gerekiyor.

BaÅŸkent Washington sokaklarÄ±nda göstericiler caddelerdeki bazÄ± çöp kutularÄ±, metal gazete kutularÄ± ve bazÄ± araçlarÄ± ateÅŸe verdiÄŸi ve buna karÅŸÄ±lÄ±k ise polisin sert bir ÅŸekilde müdahalede bulunduÄŸu olaylarda polis, göstericilerin yanÄ± sÄ±ra gazetecilere karÅŸÄ± da biber gazÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Polisin gazeteci eylemci ayÄ±rmaksÄ±zÄ±n biber gazÄ±yla kalabalÄ±ÄŸa müdahalede bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinde çalÄ±ÅŸan çok sayÄ±da gazeteciyle Anadolu AjansÄ± (AA) kameramanÄ± Yasin Öztürk de ekiplerin yakÄ±n mesafeden yüzüne sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± biber gazÄ±ndan etkilenmiÅŸti.

Freedom House açÄ±klama yapmadÄ±

Washington merkezli insan haklarÄ± örgütü Freedom House (Özgürlük Evi) ise konuyla ilgili herhangi bir açÄ±klama yapmadÄ±.DiÄŸer ülkelerde yaÅŸanan olaylar hakkÄ±nda düzenli olarak basÄ±n açÄ±klamalarÄ± yapan ve yÄ±llÄ±k basÄ±n özgürlüÄŸü raporlarÄ± yayÄ±mlayan Freedom House, Washington'da gözaltÄ±na alÄ±nan gazeteciler hakkÄ±nda açÄ±klamada bulunmadÄ±.