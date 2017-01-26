Paris'in Ã¼nlÃ¼ Saint Martin KanalÄ±'ndan sular Ã§ekilince Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Yaz aylarÄ±nda kirlenen kanalda Ã¼reyen sivrisinekler nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n rahatsÄ±z olduÄŸu Saint Martin KanalÄ±'ndan sular Ã§ekilince, bisikletten, motosiklete, fotoÄŸraf makinesine kadar pek Ã§ok eÅŸya ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Paris'in dünyaca ünlü Saint Martin KanalÄ±'nda sular çekilip, 15 yÄ±l aradan sonra temizlenmeye baÅŸlayÄ±nca kanaldan çÄ±kanlar ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda kanaldan motosikletten tutun silaha kadar birçok eÅŸya çÄ±ktÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar ile ilgili açÄ±klamalarda bulunan yetkililer; “Bisiklet, motosiklet falan gördüÄŸünüzde, aklÄ±nÄ±za burada bir kaza olduÄŸu gelebiliyor. Fakat kanala atÄ±lmÄ±ÅŸ yüzlerce çam ÅŸiÅŸe, bunlar buraya kazayla gelmiÅŸ olamaz. Gerçekten ÅŸok edici.” dedi. Özellikle yaz aylarÄ±nda kirlenen kanalda üreyen sivrisinekler, uzun süredir Paris halkÄ±nÄ± rahatsÄ±z ediyordu. Öte yandan kanalÄ±n temizlenmeye baÅŸlamasÄ±yla, bazÄ± eÅŸyalarÄ±nÄ± kanala düÅŸürenler de onlarÄ± bulma umuduyla kanalÄ±n yolunu tuttu.