Ana Sayfa | DÃœNYA 26/01/2017 10:38

Rusya ilk kez elektromanyetik gÃ¼cÃ¼ kullanarak silah Ã¼retti


Rusya, elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimini kullanarak yeni teknoloji silahÄ±nÄ± test etti.

Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova yakÄ±nÄ±ndaki Shatura Enstitüsünün yüksek basÄ±nç araÅŸtÄ±rma birimi mühendisleri, patlayÄ±cÄ± ve itici mekanizmalar yerine elektromanyetik güç birikimiyle ateÅŸleme yapan yeni bir silahÄ±n testini tamamladÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ELOKTROMANYETÄ°K GÜCÜ KULLANDILAR

Yeni teknoloji silah, namlusunun içinde her iki tarafÄ±nda elektromanyetik güç üreticileri olan bir kÄ±zakla ateÅŸleme yapÄ±yor.Uzmanlar, test ettikleri silahtan çÄ±kan merminin saniyede 3 kilometre hÄ±za ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, yayÄ±nladÄ±klarÄ± videoda silahtan ateÅŸlenen 15 gramlÄ±k plastik silindirin santimetrelerce kalÄ±nlÄ±ktaki alüminyum plakayÄ± deldiÄŸi görülüyor.Normalde konvansiyonel silahlarda mermi çÄ±kÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±, merminin kalibresine, silahÄ±n namlu çapÄ±na ve içindeki yiv setlerine baÄŸlÄ± olarak saniyede 330 metre ile bin 800 metre arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

"SANÄ°YEDE 4,5 KÄ°LOMETRE HIZA ULAÅžABÄ°LECEK DÜZENEKLER YAPABÄ°LECEÄžÄ°Z"

Elektromanyetik silahÄ±n yüksek enerji fiziÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda yeni bir dönüm noktasÄ± olduÄŸunu ifade eden Enstitü Direktörü Aleksey Åžurpov, "ArtÄ±k saniyede 4,5 kilometre hÄ±za ulaÅŸabilecek düzenekler yapabileceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±. AmerikalÄ±lar ise aynÄ± teknolojiyi daha büyük ebatlÄ± top türevi silahlara uygulamak üzere çalÄ±ÅŸmalar yürütüyor. ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 20 kilogramlÄ±k mermiler fÄ±rlatan elektromanyetik ateÅŸlemeli bir topun denizdeki ilk denemelerinin bu yÄ±l ve gelecek yÄ±l içinde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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