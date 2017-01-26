Ana Sayfa | DÃœNYA 26/01/2017 14:01

ABD'den vatandaÅŸlarÄ±na TÃ¼rkiye uyarÄ±sÄ±


ABD, TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ä°stanbul'a ve DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ne gitmemeleri konusunda uyardÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ±, "olasÄ± Türkiye ziyaretlerini gözden geçirmeleri" konusunda uyardÄ±.BakanlÄ±k web sitesinde yayÄ±mlanan uyarÄ± yazÄ±sÄ±nda; ABD vatandaÅŸlarÄ±, artan terör eylemlerine dikkat çekilerek, Türkiye'nin GüneydoÄŸu bölgesine gitmekten kaçÄ±nmalarÄ±nÄ± tavsiye edildi.

DEVLET GÖREVLÄ°LERÄ°NÄ°N Ä°STANBUL'A GÄ°TMESÄ°NE KISITLAMA GETÄ°RDÄ°

BakanlÄ±k ayrÄ±ca, ABD devlet görevlilerinin Ä°stanbul ve Türkiye'nin GüneydoÄŸu bölgesine yapacaklarÄ± resmi ziyaretlere kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.

TÜRKÄ°YE'DEKÄ° TERÖR OLAYLARI EN ÇOK TURÄ°STLERÄ°N OLDUÄžU YERDE OLUYOR

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye'deki terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n büyük etkinlikler, turistlerin yoÄŸun olduÄŸu yerler, restoranlar, gece kulüpleri, ibadethaneler ve çeÅŸitli ulaÅŸÄ±m merkezlerinde gerçekleÅŸtirildiÄŸini ve özellikle yabancÄ±larÄ±n cinayet ve adam kaçÄ±rma eylemlerinde hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirti.

"VATANDAÅžLAR HER AN TETÄ°KTE OLMALI"

BakanlÄ±k vatandaÅŸlarÄ±na, kiÅŸisel güvenlik önlemlerini gözden geçirmelerini, yerel haber kaynaklarÄ±nÄ± takip etmeleri ve her an tetikte olmalarÄ±nÄ± önerdi.

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Rusya ilk kez elektromanyetik gÃ¼cÃ¼ kullanarak silah Ã¼retti

Rusya, elektromanyetik gÃ¼Ã§ birikimini kullanarak yeni teknoloji silahÄ±nÄ± test etti.


Paris'in Ã¼nlÃ¼ Saint Martin KanalÄ±'ndan sular Ã§ekilince Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Yaz aylarÄ±nda kirlenen kanalda Ã¼reyen sivrisinekler nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n rahatsÄ±z olduÄŸu Saint Martin KanalÄ±'ndan sular Ã§ekilince, bisikletten, motosiklete, fotoÄŸraf makinesine kadar pek Ã§ok eÅŸya ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri

Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 6 gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da Trump karÅŸÄ±tÄ± yapÄ±lan gÃ¶sterilerde 6 gazeteci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±