O Ã¼lkede plastik eÅŸyalar yasaklandÄ±

Hindistan'da plastik kirliliÄŸi nedeniyle tek kullanÄ±mlÄ±k plastik Ã¼rÃ¼nlere yasak getirildi.

Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Delhi plastik kirliliÄŸinin önüne geçmek için çok büyük bir adÄ±m attÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda Ulusal Çevre Mahkemesi, Delhi bölgesindeki tek kullanÄ±mlÄ±k plastik ürünlere yasak getirdi, uygulamaya ise bu ay içerisinde baÅŸlama kararÄ± alÄ±ndÄ±. Plastik torba, bardak, çatal bÄ±çak ve tabaklara getirilen bu yasak, Hindistan'Ä±n giderek artan plastik çöpünün önüne geçmeyi planlÄ±yor. Hindistan'daki çevreciler bu konuda hiç zaman kaybedilmemesi gerektiÄŸini belirtiyor.

2025'DE FELAKET OLACAKTI

Hindistan ile beraber 4 ayrÄ± Asya ülkesi her yÄ±l neredeyse 9 milyon ton plastiÄŸi çöpe atÄ±yor. Okyanuslara karÄ±ÅŸan plastiklerin %60'Ä± Asya ülkelerinden gelmekte ve bu ülkeler plastik atÄ±klarÄ±n önüne geçmezse bu rakam 2025'de %80 gibi bir orana ve 200 milyon ton gibi bir miktara ulaÅŸacak.

ÇÖPLERÄ° DENETLEMEKTE ZORLANIYORDU

Hindistan'da uygulanacak bu yasak çöp toplama bölgelerinde gerçekleÅŸen yasa dÄ±ÅŸÄ± çöp yakma uygulamalarÄ±nÄ±n hava kirliliÄŸine yol açmasÄ±na getirilen ÅŸikayetler ile baÅŸladÄ±. Çöpten enerji üretmeye çalÄ±ÅŸan 3 adet çöp toplama bölgesinde çöpler ayrÄ±ÅŸtÄ±rma yapÄ±lmadan yakÄ±lÄ±yordu.Bölgedeki bu güncel olaylar ile beraber Ulusal Çevre Mahkemesi hem çöp toplama bölgelerine yaptÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmasÄ±, hem de bölgenin çöpünün kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve plastik kullanÄ±mÄ±nÄ±n da azaltÄ±lmasÄ± yönünde kararlar aldÄ±.

SORU Ä°ÅžARETLERÄ° ARTIYOR

Bu kararlar içeresinde bir ceza sistemi kurulmuÅŸ olsa da, Hindistan'daki bir çok satÄ±ÅŸ yapan mekan alternatiflerden habersiz. SatÄ±cÄ±lar plastiklere alternatif olan kaÄŸÄ±t torbalarÄ±n sattÄ±klarÄ± ürünleri taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor, diÄŸer alternatifler konusunda da yeterli bilgiye sahip deÄŸiller.Getirilen yaptÄ±rÄ±mlar arasÄ±nda ise plastik ÅŸiÅŸelere deÄŸinilmemiÅŸ. Oldukça fazla turist gelen bölgede plastik ÅŸiÅŸelerin nasÄ±l önüne geçileceÄŸi konusunda soru iÅŸaretleri var.

DÜNYAYI ÅžEKÄ°LLENDÄ°REBÄ°LECEK HAREKET

Delhi'de baÅŸlayan bu uygulama her ne kadar yeni olsa da çok büyük bir anlam taÅŸÄ±yor. Ulusal ve yerel yaptÄ±rÄ±mlar ile insanlarÄ±n plastik kullanÄ±mlarÄ±nÄ± sorgulamalarÄ± ve alternatifler hakkÄ±nda daha fazla bilgiye ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Getirilecek yasal yaptÄ±rÄ±mlar sayesinde Hindistan gibi kalabalÄ±k bir ülkede saÄŸlanacak deÄŸiÅŸimin küresel anlamda ses getirmesi bekleniyor.