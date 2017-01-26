Ã‡in halkÄ± iÃ§in bisiklet Ã¼st geÃ§idi yaptÄ±

Ã‡in, halkÄ±na doÄŸa dostu hava kirliliÄŸine karÅŸÄ± 7,6 kilometre Ã¼st geÃ§it inÅŸa ederek, 6.30-22.30 arasÄ±nda hizmet verecek.

Çin'in güneyinde bulunan Fucien eyaletinde bisikletler için 7,6 kilometre uzunluÄŸunda üst geçit inÅŸa edildi. China Daily gazetesinin eyaletin ÅžiamÄ±n Kenti Kamu Bisiklet Ä°daresine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, doÄŸa dostu ulaÅŸÄ±mÄ± teÅŸvik etmek için yapÄ±lan üst geçit 6.30-22.30 saatleri arasÄ±nda hizmet verecek.

AYNI ANDA YÜZLERCE Ä°NSAN KULLANABÄ°LECEK

Haberde, ÅžiamÄ±n'daki aynÄ± anda yüzlerce bisiklet kullanÄ±cÄ±sÄ±na hizmet vermesi planlanan üst geçidin 7,6 kilometre uzunluÄŸunda olduÄŸu kaydedildi. Yerden birkaç metre yükseklikteki bisiklet yolunda sürücüler için 11 giriÅŸin bulunduÄŸu belirtilen haberde, üst geçidin 2 metro istasyonu ve 11 otobüs duraÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

BÄ°SÄ°KLET SÜRÜCÜLERÄ°NÄ°N GÜVENLÄ°ÄžÄ° DE DÜÅžÜNÜLMÜÅž

KenarlarÄ±nda bisiklet sürücülerinin güvenliÄŸi için 1,3 metre yüksekliÄŸinde demir parmaklÄ±klara sahip üst geçitte ayrÄ±ca, sürücülerin akÅŸam saatlerinde de güvenle yolculuk etmesini saÄŸlamak üzere 30 bin lamba yer alÄ±yor. Haberde gidiÅŸ ve dönüÅŸ olmak üzere, çift ÅŸeritli inÅŸa edilen yolda bisikletler için park alanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ifade edildi.