Trump Meksika Devlet BaÅŸkanÄ±na resti Ã§ekti Ã–demeyecekse ziyarete gelmesin

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "SÄ±nÄ±r hattÄ±nÄ± Ã¶rmek iÃ§in para Ã¶demeyecekse, ABD ziyaretini de iptal etmeli" demesine karÅŸÄ±lÄ±k Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± ziyaretini iptal etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto'nun iki ülke arasÄ±na 15 milyar dolar maliyet biçilen duvarÄ±n örülmesi için 'para ödemeyeceklerini' açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Trump, 'Ödemek istemiyorlarsa, Nieto'nun ABD ziyareti de iptal edilmeli" dedi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "ABD'nin Meksika ile 60 milyar dolarlÄ±k ticaret açÄ±ÄŸÄ± var. NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±) baÅŸÄ±ndan beri tek taraflÄ± bir anlaÅŸma oldu. Çok sayÄ±da iÅŸ ve ÅŸirket kaybedildi" diyerek Meksika'ya tepki gösterdi.

31 OCAK'TA ABD'YE GÄ°DECEKTÄ°

AçÄ±klamasÄ±nda ayrÄ±ca "EÄŸer Meksika bu fazlaca ihtiyaç duyulan duvarÄ±n parasÄ±nÄ± ödemeye isteksizse, o zaman gerçekleÅŸecek buluÅŸmayÄ± iptal etmek daha iyi olacaktÄ±r," diyen BaÅŸkan Trump böylece, Beyaz Saray'da gerçekleÅŸmesi planlanan resmi ziyaretin iptalini istedi. Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, 31 Ocak'ta ABD'yi ziyaret ederek Donald Trump'la görüÅŸecekti.

DUVAR 15 MÄ°LYAR DOLARA MAL OLACAK

ABD'li Senatör Mitch McConnell de bugün yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na duvar örmenin maliyetinin 12 ila 15 milyar dolar arasÄ±nda deÄŸiÅŸeceÄŸini tahmin ettiklerini açÄ±kladÄ±.Nieto bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Defalarca kez söyledim, Meksika asla duvar için para ödemeyecek," demiÅŸti. Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Nieto, twitter üzerinden bir açÄ±klama yaparak, 31 Ocak'ta Beyaz Saray'a yapmasÄ± planlanan ziyareti iptal ettiÄŸini duyurdu.